Sakarya patlama görüntüleri | Sakarya makarna fabrikası kaç kişi öldü?

Sakarya patlama görüntüleri konusu ve Sakarya makarna fabrikası kaç kişi öldü? sorusu araştırılıyor. Vatandaşlar meydana gelen patlamanın ardından kaç kişinin yaralandığını öğrenmeye çalışıyor. Patlamanın ardından savaş alanına dönen bölgede ölen vatandaşların olup olmadığı da merak ediliyor. Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri yakınlarında meydana gelen patlama Sakarya’nın farklı ilçelerinden dahi görüldü.

SAKARYA PATLAMA GÖRÜNTÜLERİ

İlk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı patlamanın hemen ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Patlamadan sonra çıkan yangını söndürmek için bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Bu arada olay yerinden yükselen dumanlar ilçenin farklı noktalarından görüldü.

SAKARYA MAKARNA FABRİKASI KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Makarna fabrikasında yaşanan patlamada ölü olduğuna dair bir bilgilendirme yapılmadı. Konuya ilişkin yetkililerin resmi açıklaması bekleniyor. Yapılan açıklamaya göre 20 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren bir makarna fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.