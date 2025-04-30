Espressolab: Devlet desteği almadan büyüdük

CHP'nin açıkladığı boykot listesinde yer alan kahve zinciri Espressolab, kamuoyunda markaya yönelik artan eleştiriler üzerine sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, sessizliklerinin nedeninin “hiçbir ilgileri olmayan bir siyasi gündemin içine çekilmiş olmaları” olduğu öne sürüldü.

Espressolab olarak her zaman şeffaflığa ve samimiyete önem verdik. Bugüne kadar sessiz kalmamızın nedeni, hiçbir ilgimiz olmayan bir siyasi gündemin içine çekilmiş olmamızdı. Süreçte markamızla ilgili çeşitli sorulara ve yanıltıcı yorumlara şahit olduğumuz için, en doğru… pic.twitter.com/AS33BUYSHY — Espressolab (@espressolabtr) April 29, 2025

“Espressolab üniversitelerde tekelleşiyor” iddialarına yanıt verilirken, Türkiye'deki 209 üniversiteden sadece 17’sinde mağaza bulunduğu ve hiçbirinde tekelleşme söz konusu olmadığı savunuldu. Ayrıca, diğer büyük kahve zincirlerinin bu kampüslerde faaliyet göstermeye devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, markanın vakıflarla ilişkili olduğu iddialar da reddedildi. 282 mağazadan yalnızca 2’sinin vakıf benzeri kuruluşlara ait olduğu, kalan mağazaların özel şahıslara ait olduğu ifade edildi.

AK Partili eski İBB Başkanı Kadir Topbaş ailesiyle ortaklık iddiası ise yalnızca akrabalık ilişkisi bulunduğu ve Espressolab’in Kocadağ ailesinin girişimi olduğu belirtilerek yalanlandı.

3-Topbaş ailesinin Espressolab’e ortak olduğu iddiası pic.twitter.com/p7rdRp4RdB — Espressolab (@espressolabtr) April 29, 2025

Espressolab’in devletten teşvik alarak büyüdüğü iddiası

“Devletten teşvik aldığı ve vergi ödemediği” yönündeki eleştirileri de yanıtlayan Espressolab, 2024 yılı içinde devlete 278 milyon TL'nin üzerinde vergi ödediğini ve büyümesini yalnızca kendi yatırımları ve franchise modeliyle gerçekleştirdiğini açıkladı.