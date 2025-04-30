ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Tom Barrack kimdir?

Özel sermaye fonu yöneticisi Barrack, 100 koltuklu Senato'da 36 "hayır" oyuna karşı 60 "evet" oyu almayı başardı. Trump, Aralık 2024'te Truth Social'dan yaptığı bir açıklamada, "Tom, 30 yıl boyunca küresel bir özel sermaye şirketini başarılı bir şekilde yönetti. Hem siyaset hem de iş dünyasında geniş bir saygı gören, deneyimli ve makul bir isim olarak tanınmaktadır" demişti.

2022 yılında suçlamalardan beraat etti

Barrack, 2021 yılında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına kurallara aykırı şekilde lobi faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla tutuklanmıştı. O zaman 250 milyon dolar kefalet ödeyerek hapse girmekten kurtulan finansçı, 2022 yılında suçlamalardan beraat etti.

Barrack, BAE adına lobi faaliyeti yürüttüğü halde bunu yetkililere bildirmemekle suçlanıyordu. Savcılar, Trump'a yakın ismin BAE'nin "gözleri, kulakları ve sesi" olduğunu, bağlantılarını kullanarak BAE çıkaları için yetkilileri ve medyayı etkilemeye çalıştığını iddia etmişti.

Barrack ise altı hafta süren davada "asla yanlış hiçbir şey yapmadığını" savundu. Savunmasında, uzun yıllar Orta Doğu ile iş yaptığı için bölge ile ilgili "kültürel bir altıncı his" geliştirdiğini de söyledi.

Barrack en son 2013 yılında Forbes dergisinin milyarderler listesindeydi

Barrack, 2016 seçimlerinde Trump'ın kampanya danışmanlarındandı. Trump seçimi kazandığında kutlama partileri için 107 milyon dolar (yaklaşık 4.1 milyon lira) bağış topladı.

Los Angeles'a göç eden Lübnanlı bir ailenin torunu olan finansçı, iyi düzeyde Arapça konuşuyor. Barrack en son 2013 yılında Forbes dergisinin milyarderler listesinde girmişti.

Dergi 2021 yılında Barrack'ın servetini 600 milyon doların altında olarak hesapladı. Barrack evli ve 4 çocuğu var.