Et ve Süt Kurumu açıkladı: Kırmızı et fiyatlarına müdahale hamlesi

Son dönemde yüksek artış gösteren et fiyatları için Et ve Süt Kurumu (ESK), devreye girdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, kırmızı et piyasalarını dengeleme ve düzenleme görevi kapsamında, sığır satışı yapılacağını açıkladı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Kırmızı et endüstrisi alanında (şarküteri üretimi yapan) faaliyet gösteren firmalara, etçi ve kombine ırklardan ortalama 700 kg canlı ağırlığında kesimlik sığır satışı yapılacaktır.

Kesimlik büyükbaş hayvanların teslimatı Derince-Bandırma Limanı’nda yapılacak olup, teslimattan itibaren üç gün içerisinde, Kurumumuz personeli gözetiminde kesimler gerçekleştirilecektir.

Başvurular 27.12.2023 ile 08.01.2024 tarihleri arasında saat 15.00'a kadar Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne (Genel Evrak Arşiv Şube Müdürlüğü 11. Kat A BLOK) yapılacaktır.

Canlı kesimlik büyükbaş hayvanlardan elde edilecek karkasların (sakatat, deri ve yan ürünler dâhil) satış fiyatı 130,00 TL/Canlı Kg + KDV’dir.

Kurumumuza ilk defa canlı kesimlik büyükbaş hayvanlardan elde edilecek karkas (sakatat, deri ve yan ürünler dâhil) satın alma başvurusunda bulunan firmalar, satış usul ve esaslarında belirtilen tüm evrakları eksiksiz ve imzalı bir şekilde teslim edecektir.

Kurumumuzdan daha önce canlı kesimlik büyükbaş hayvanlardan elde edilecek karkas satın alan firmaların ise hâlihazırdaki evrakları incelenecek olup, dilekçe ile başvuruda bulunmaları yeterli olacaktır."