EYT yoğunluğu: SGK çalışanlarının mesai süreleri uzatıldı
EYT başvurularındaki yoğunluk arttı, SGK çalışanlarının aylık mesai süresi 50 saatten 100 saate çıkarıldı.
EYT'de milyonlarca emeklinin başvurusunu devam ederken, Nisan ayında maaş almak isteyen milyonlarca emekli SGK'da yoğununluk oluşturdu.
Talepleri karşılamak için tam mesaiye geçen SGK çalışanlarının ücretlerine yönelik Meclis yeni bir düzenleme hayata geçirdi.
AK Parti ve MHP'nin önergesi ile yoğun mesai harcayan SGK çalışanlarına 3 ay süreyle ilave fazla mesai ücreti verilecek.
Saatlik 27 TL fazla mesai ücreti yüzde 88 artışla 51 TL’ye çıkarılacak. SGK çalışanları aylık 3 bin TL fazla mesai alırken bu rakam 6 bin TL’nin üzerine çıkacak.
Düzenleme, SGK çalışanlarının mesai süresini aylık 50 saatten 100 saate çıkarıyor.
Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen önergeyle birlikte SGK çalışanları, 30 Haziran'a kadar yeni düzenlemeden faydalanabilecek.