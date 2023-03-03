EYT yürürlükte, emeklilik başvuru süreci başladı

EYT Kanunu ile birlikte ilk safhada 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak.



Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin, emeklilik sürecinin nasıl işleyeceğine ilişkin ayrıntıları paylaştı.



Kanunla işçiler, memurlar ve esnaf-zanaatkarlar olarak 3 grupta emeklilik işlemleri gerçekleşecek.

İşçiler emeklilik başvurusunu nasıl yapacak?

Zengin şu bilgileri verdi:

* Aktif çalışan işçiler SGK’dan 'emekli olabilir' yazısını alıp iş yerlerine verecek.



* Bağ-Kur çalışanları bugün müracaatlarını yapabilecek.



* Emekli Sandığı mensupları iş yerlerine müracaat edecek, kurumlarından aldıkları emekli talep formu ile emeklilik işlemlerine başlayacak.



Zengin aktif olarak işçilerin ‘emekli olabilir’ yazısını alıp işverene verdikten sonra, işverenlerin 08 koduyla yaşlılık aylığı bağlaması nedeniyle işten çıkışların yapılması gerektiğini belirtti.



* Aktif çalışan işçilerin, emekli olabilir yazını alıp işverene emekli olmak nedeniyle işten ayrıldıklarını bildirdikten sonra işverenlerin '08 koduyla emeklilik nedeniyle' işten çıkışlarını yapması gerekiyor.



Peki prim gününü doldurmuş ve çalışmayan (işlerinden ayrılmış ve emeklilik için yaş şartını doldurmayı bekleyen vatandaşlar) ne yapacak? Nasıl emeklilik işlemlerini başlatacak?

* Bu kişiler de 8 Eylül 1999 yılından önce işe girmişler ise yaş şartı kaldırıldığı için bu emeklilik başvurusu yapacak.



* Aktif olarak çalışmayan ve EYT kapsamında olan işçilerin doğrudan EYT'ye müracaat hakları var. Bu kişilerin 'emekli olmaya hakkı vardır' yazısı almasına gerek yok.

Memurlar emeklilik başvurusunu nasıl yapacak?

Tarkan Zengin, devlet kurumlarında çalışan memurların emeklilik başvurularındaki detayları da açıkladı.



* Aktif çalışan memurların kurumlarına emekli talep formlarını vermeleri yeterli olacak.



* 4/C’ye tabi olan memurlar emeklilik süreci hakkında kurumlara emekli talep formlarını verecek.



* Memurların kurumlarında atamaya yetkili olan amirleri tarafından emeklilik işlemleri başlatılacak.



* (HİTAP) Hizmet Takip Programı yetkilisi, amirin onayı ile birlikte emekli işlemleri için müracaatı başlatacak.



* Emekli Sandığı çalışanları yani memur olanlar aktif çalışıyorlarsa kurumlarına emekli talep formlarını vermeleri yeterli olacak.

Kamudan ayrılan ve SSK veya Bağ-Kur kapsamında çalışan vatandaşlar emeklilik başvurusunu nasıl yapacak?

Önceden memur olan ve emekli olmadığı halde işinden ayrılan ve SSK veya Bağ-Kur kapsamında çalışanlar nasıl emekli olacak.



* 4/C’li aylık bağlatma bağlantısından müracaat edebilecekler.



* Bu vatandaşalar doğrudan e-Devlet üzerinden 4/C’li aylık bağlatma bağlantısından müracaat edebilecek.



* 15-20 yıl çalışmış fakat memurluktan emekli olmadan ayrılmış kişiler EYT kapsamında emeklilik şartlarını karşılıyorlarsa e-Devlet üzerinden 4/C yani memurluk aylığı üzerinden müracaat edebilecek.

EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatacak?

* EYT Kanunu kapsamında ilk maaşın Nisan ayında yatacak.



* Başvurunun yapıldığı ayı izleyen ay Nisan ayı olduğu için 1 Nisan itibarıyla emekli aylıkları hesaplara yatacak.

EYT’liler bayram ikramiyesini alacaklar

* EYT'liler günlük farklardan kaynaklanan maaş farklarını alacaklar.



* Bayram ikramiyesini alacaklar. Banka promosyonlarını da Nisan ayında alacaklar.