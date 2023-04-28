EYT'lilerin bekleme süresi ne zaman bitecek? Kaç EYT'li maaş aldı?

EYT'li olup emeklilik için başvuruda bulunan ve sıra bekleyenlerin sıkça karşılaştığı 'bekleme durumu' en çok merak edilen konuların arasına girdi.

EYT başvurusu yapıp işlemlerin yapılmasını bekleyenler, emeklilik işlemlerinin ne zaman sona ereceğini ve ilk maaşlarını ne zaman alabileceklerını sorguluyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT çalışmaları hakkında açıklama yaptı. Bilgin bugüne kadar 1 milyon kişiye maaş bağlandığını açıkladı.

Peki müracaat ettiği taktirde işlem sırası bekleyenlerin durumu ne olacak? Emeklilik işlemleri yapıldıktan sonra bir EYT'liler kayıp yaşayacaklar mı? Emekli maaşı ve ikramiyelerini nasıl alacaklar?

Bakan Bilgin, EYT'de deprem bölgesine öncelik verildiğini belirtti. Şimdiye kadar 1 milyon kişi ilk maaşını aldı.

EYT'de emeklilik sırası bekleyenler maaşlarını ne zaman alacak? Bakan Bilgin, "Alamayanların kaybı yok. Hak etme günlerine göre, prim gün sayıları doldurma sayılarına göre her gün işlem yapılıyor. Ayda yaklaşık 30 bin kişiye emeklilik bağlanıyordu. Şimdi biz bu rakamı 120 bine 130 bine çıkardık. Gecelerini gündüzlerine katarak çalıştılar. TBMM jest yaptı, onların fazla mesailerini artırdı. Müthiş çalıştılar. 1 milyona giden rakam yaptılar. Gecikenler endişe etmiyorlar, çünkü birikmiş olarak alacaklar." diye konuştu.

Beklemede olan doslaron durumu ne olacak?

Bakan Bilgin, EYT'de yığılma yaandığını belirterek, beklemede olan dosyaların hizmet birleştirmelerini SGK'nın yaptığını belirtti.

Beklemede olan başvuruların durumu ne olacak?

"Beklemede" olan başvuruların değerlendirildiğini belirten Bilgin, "Uygun zamanda ona cevap verilecek. Bu soruların en geç Mayıs ayı içinde cevabını alacak. 1 milyona doğru gidiyoruz. Toplam müracaat 1 milyon 700 bin civarında. Bir kısmı prim gün sayısı eksik, diğer şartlar tutmuyor. Kısa sürede onlar tamamlanacak." ifadelerini kulllandı.