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Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımız soruşturmayı yakından takip ediyor

İletişim Başkanı Altun, kayıp Narin'in cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hâlihazırda yürütülen soruşturmanın titizlikle devam etmesi ve olayın tam anlamıyla aydınlatılarak Narin kızımızın canına kast edenlerin adalet önünde hesap vermesi için konuyu yakından takip etmektedir" dedi.

Haber Merkezi
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Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımız soruşturmayı yakından takip ediyor
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu.

Konuyla ilgili İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Erdoğan soruşturmayı yakından takip ediyor

Altun, "Diyarbakır Bağlar’da 19 gün önce kaybolan ve ilk dakikadan itibaren güvenlik birimlerimiz tarafından aranan Narin kızımızın cansız bedenine ulaşılmış olması hepimizi kahretmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın soruşturmayı yakından takip ettiğini ifade eden Altun sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hâlihazırda yürütülen soruşturmanın titizlikle devam etmesi ve olayın tam anlamıyla aydınlatılarak Narin kızımızın canına kast edenlerin adalet önünde hesap vermesi için konuyu yakından takip etmektedir.

Narin kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyoruz. Mekanı cennet olsun…"

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