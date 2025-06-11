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Düğün dönüşü feci kaza: Minibüs devrildi, 17 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde, düğünden dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Düğün dönüşü feci kaza: Minibüs devrildi, 17 kişi yaralandı
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Çorum-Yozgat kara yolunda A.İ. idaresindeki 55 AR 265 plakalı minibüs, Koçhisar Barajı mevkisinde yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile minibüste yolcu olarak bulunan Sedat Resulcan D, Aziz D, Mustafa D, Recep D, Şakir D, Yakup D, Seyit Ahmet İ, Erdal D, Kemal D, Kezban D, Osman D, Samet D, Gülhatun D, Mahir D, Hüseyin D. ve Osman D. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Minibüste bulunanların düğün için gittikleri Adana'dan Samsun'a dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

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