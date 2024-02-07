Prof. Dr. Demiralp: Faiz ilacının etkileri 6-18 ayda görülecek

Prof. Dr. Selva Demiralp, Merkez Bankası'nda başkanlık değişimi sonrası yaşanan ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Demiralp, MB'deki değişimin ekonomik programı sekteye uğratmayacağını tahmin ettiğini ifade ederek, para polikitası sürecinin aynı şekilde devam edeceğini öngürdüklerini aktardı.

Enflasyon yıl ortasında yüzde 75'leri görecek

MB'nin uyguladığı para politikasının gecikmelerle çalıştığını, programın 6 ile 18 ay arasında etkisinin görüleceğine inandıklarını söyleyen Demiralp, VOA Türkçe'ye verdiği röportajda şöyle konuştu:

"Programın ekonomi üzerindeki etkilerini biz 2024 yılı içinde görmeye başlayacağız. Ve maalesef önce bir kötüleşme, ondan sonra iyileşme göreceğiz gibi görünüyor. Bizim de yaptığımız enflasyon tahminlerinde yılın ortasına doğru yüzde 75’lerde zirve yapacak bir enflasyon ve sene sonuna doğru yüzde 50’lere doğru ineceğini bekliyoruz. Ama önemli olan bu süreçte Merkez Bankası’nın ekmiş olduğu tohumların hasadını bekleme fırsatı olacağı. Yani vaktinden önce Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine gitmemesi gerekiyor. Ve bence çok önemli. Bu hafta enflasyon raporu toplantısı var. Ki yeni başkanın da ilk kez basının karşısına geçmesi söz konusu olacak. Biz de malum bir Fed gibi her politika toplantısından sonra Merkez Bankası başkanının basınla karşılaştığını göremiyoruz. O nedenle de bu çeyreklik frekanstaki enflasyon raporu toplantıları çok önemli" dedi.

Dolaylı vergilerde sıkılaştırma olabilir

Yeni başkana tanınacak kredibilitenin de önemli olduğunu dile getiren Demiralp, “İlk çeyrekte bir genişlemeci maliye politikası desteği bekleniyor ki zaten geçen senenin aralık ayında da bütçeye konulan yaklaşık 600 milyar TL civarında bir pay var. Muhtemelen yılın ilk çeyreğinde harcanmaya başlanacak ve ekonomide bir canlanma yaratacak. Esas soru şu; sonrasında maliye politikasında ne kadar sıkılaştırıcı adımlar atılmaya başlanacak? Merkez Bankası ilave sıkılaştırıcı adımlar getirecek mi? Bunları hep beraber izleyeceğiz. Benim tahminim seçimlerden sonra maliye politikası kapsamında dolaylı vergilerde yeni bir tur sıkılaşma olabileceği yönünde” diye konuştu.