'Faruk Ağabey'i kaybettik

1942 yılında Isparta Yalvaç’ta doğan Faruk Türkoğlu İstanbul Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Defterdarlığı Vergi Kontrol bölümünde 2 yıl, DİSK’e bağlı Türkiye Maden İş Sendikası Toplu Sözleşme Uzmanlığı’nda 8 yıl çalıştı.

Günaydın, Güneş, Yeni Asır ve Rapor gazetelerinde ekonomi muhabiri olarak görev yaptı. Ekonomik Panorama, Capital ve Ekonomist dergilerinde koordinatörlük ve yayın yönetmenliği görevlerinde bulundu. Sabah, Dünya, Posta ve Referans gazetelerinde ve Para Dergisi’nde köşe yazıları yazdı. Türkoğlu, son olarak EKONOMİ gazetesinde “Dün, Bugün, Yarın” köşesinde düzenli yazılarına devam ediyordu. Türkoğlu’nun EKONOMİ gazetesindeki son eseri, 100 gün aralıksız süren, Cumhuriyet Kronolojisi oldu. 1923’ten, 2023’e uzanan 100 yılda yaşanan ekonomik gelişmeler, Faruk Türkoğlu’nun kaleminden okurları ile buluştu.

İ.Ü. İletişim Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak ekonomi dersleri veren Faruk Türkoğlu, İktisat Belleteni, Değişimin Kimyası, Hızlı Büyüme Mümkün, Gazeteci Oluyorum, Derinden Gelen Kökler, Neden Geç Kaldık - Nasıl Yetişiriz gibi çok sayıda kitabın yazarıydı. Türkoğlu, Sanayide Kim Kimdir ile Ansiklopedik Ekonomi ve İş Hayatı Sözlüğü gibi özel çalışmalara da imza atmıştı.

Faruk Türkoğlu’nun cenazesi 1 Nisan Pazartesi günü İstanbul Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii‘nden ikindi namazını müteakip kaldırılacak ve Büyükçekmece Yeni Mezarlık’ta defnedilecek.