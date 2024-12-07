Fatih Erbakan: Türkiye, Suriye'de inisiyatif almalı

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, partisinin Aylık Olağan İl Başkanları Toplantısı öncesi gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Erbakan, bir dönem Şanlıurfa’nın Ceylanpınar Belediyesi’nde Belediye Başkanlığı yapan Abdurrezzak Aksak’ın partisine katılmasına ilişkin, "1999-2004 yılları arasında Fazilet Partisi’nden Şanlıurfa Ceylanpınar Belediye Başkanlığı yapan Abdurrezzak Aksak beyefendi AK Parti’den istifa ederek Yeniden Refah Partimize katılıyor. Yeniden Refah Partimiz hem taban hem de tavanda büyümeye ve gelişmeye bütün hızıyla devam ediyor. Üye sayılarımız bunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Yeniden Refah Partimiz bu milletin umudu olmaya devam ediyor. Umudu olmakla kalmayacak iş başına gelip bu milletin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtaracaktır" ifadelerini kullandı.

"Yeniden Refah 6 yaşında hep birlikte nice 6 yaşlara diyoruz"

Erbakan, "Yeniden Refah Partimizin 6’ncı yaşını da kutlamamız gerekiyor. Geçtiğimiz hafta Yeniden Refah Partimiz 6’ncı yaşını doldurdu. Sloganımızı biliyorsunuz. ’İman, azim ve aşk ile Yeniden Refah 6 yaşında’ hep birlikte nice 6 yaşlara diyoruz. Bizi bu kadar küçük bir süre içerisinde Türkiye’nin en büyük 3’üncü partisi olma noktasına taşıyan teşkilatlarımıza ve aziz milletimize teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Partimiz 600 bin üye sayısı barajını aştı"

Partisinin üye sayısına da dikkati çeken Erbakan, "1 Aralık akşamı itibarıyla Yeniden Refah Partimiz 600 bin üye sayısı barajını aştı. 601 bine ulaştı elhamdülillah. Hedefimiz elbette 1 milyon üyedir. 1 milyon üye demek yüzde 10 oy seviyesini aşmak demektir. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki aylarda 1 milyon üye hedefine de inşallah ulaşacağız" ifadesini kullandı.

"İsrail’in atıklarını ve çöplerini temizleme bize mi düştü"

Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Washington merkezli kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan ’Environmental Investigation Agency’ isimli kuruluş çevrenin kirletilmesine karşı çeşitli çalışmalar düzenleyen bir kuruluş. Bu kuruluşun ortaya koyduğu bilgilere göre İsrail’in atıkları, çöpleri gemilerle Türkiye’ye geliyor. Limandan Adana’ya ulaştırılıyor. Bu atık ve çöpler Adana’da AK Partili ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a son derece yakın bir iş adamının geri dönüşüm tesisinde geri dönüşüme tabi tutuluyor. Bu iddiaya göre 2024 yılında 270 bin ton İsrail çöpü Adana’ya ulaştırıldı. Burada geri dönüşüme tabi tutulduğu iddiası doğru mudur? İsrail’in atıklarını ve çöplerini temizleme bize mi düştü? İlgili sorumlu Bakanlardan bu konuda acilen bir açıklama beklediğimizi ifade ediyorum."

"İktidar önce millet anlayışıyla hareket etmeli"

İşçi ve memura yapılması beklenen enflasyon zammına da değinen Erbakan, "İktidar vergi, harç ve cezalarda yüzde 44 zam uygularken memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 13, esnaf ve çiftçi emeklisi maaşlarına ise maalesef yüzde 17 gibi seviyesinde bir zam yapacağı aşağı yukarı netleşti. Ocak ayında kesinleşecek ama iktidarın düşündüğü rakamlar bunlar. En düşük memur emeklisi maaşı 17 bin 400 lira en düşük işçi emeklisi maaşı 14 bin 640 lira olacak. Açlık sınırının 21 bine dayandığı yoksulluk sınırının 70 bin lirayı aştığı bir ülkede bu rakamların kabul edilebilir olması mümkün değildir. İktidara önce millet anlayışıyla hareket eden çağrımızı yeniliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye Cumhuriyeti Suriye’de inisiyatif almalı"

Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini aktaran Erbakan, şunları dile getirdi:

"Adım adım muhalifler ilerliyor. Yaşanan bu olayları İsrail, Amerika ve dış güçler yakından takip ederek pozisyon alıyor. HTŞ’nin liderinin televizyona çıkartılıp konuşturulması son derece manidar gözüküyor. Türkiye’nin rolü hayati önem taşıyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kardeşlik, komşuluk hukukundan hem de siyasi ve stratejik olarak mutlaka inisiyatif almalı. Esad, İran ve Suriye’deki muhalifler ile birlikte yeni bir hükümetin kurulması ve akan kanın durdurulması gerekiyor. Türkiye’nin gerekli adımları atması lazım. Dürzi, İsmaili, Kürt, Türkmen, Nusayri, Ermeni, Arap ve diğer azınlıkları da kapsayan bir hükûmet ve İsrail ile Amerika’nın planlarına karşı emniyet sübabı olarak Esad’ın da içinde bulunduğu bir hükümetin kurulması ve Suriye’yi tam manasıyla temsil etmesi."

"Abdullah Öcalan’ın umut hakkından yararlanmasına karşıyız"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "İmralı ile DEM Parti yüz yüze görüşmeli" çağrısına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Eğer bir irtibat sağlanacaksa Abdullah Öcalan’ın herhangi bir talebinin yerine getirilmesi veya Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması, umut hakkından yararlanması noktasında kesinlikle olmamalı. Bir irtibat olacaksa HDP ya da devlet yetkilileri tarafından Abdullah Öcalan ’silahları bırakın’ çağrısını bulunduğu yerden yapması lazım. Biz daha önceden beri söylüyoruz. 40 bin insanın katili olan terörist başının serbest bırakılması, umut hakkından yararlanması, hele hele Meclise gelmesine kesinlikle karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. ’Silah bırakın’ diyecekse bulunduğu yerden desin."