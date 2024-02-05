Felaketin yıldönümüne bir gün kala... Deprem uzmanları bölgeleri işaret etti: 7'lik deprem uyarısı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te saat 04.17'de merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çok sayıda bina yerle bir olurken, 9 saat 7 dakika sonra saat 13.24'te bu kez merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Resmi rakamlara göre 53 bin 237 kişinin yaşamını yitirdi. 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremin yıldönümü ise yarın… Deprem uzmanları Kahramanmaraş depremleri sonrasında uyarılarını sürdürüyor.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy katıldığı NTV yayınında Marmara Bölgesi’ne uyarılarda bulundu. Ersoy, Marmara Bölgesi’nde 7’den büyük deprem beklendiği uyarısında bulundu. Ersoy, “1776’da 2 tane deprem var Marmara Denizi’nin içerisinde 7’den büyük. Bunların tekrarlanma aralığının dolduğunu ve gelecek Marmara depreminin çok yaklaştığını buradan söylüyoruz. İstanbul’da Avrupa Yakası’nda Bağcılar, Esenler, Güngören, Zeytinburnu gibi semtler daha sıkıntılı. Fatih, Üsküdar ve Kadıköy’de sıkıntılar daha ayrı. Kentsel dönüşüm yeni bina yapmak değil şehrin ruhunu koruyarak kentler inşa etmek” dedi.

Kırılmayan faya dikkat çekti: 7 büyüklüğünde deprem uyarısı

İTÜ Maden Fakültesi Sismoloji ve Jeofizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Taymaz da akademisyenlerle yaptıkları çalışmayı değerlendirdi. Taymaz, Kahramanmaraş depreminin bıraktığı noktadan itibaren, Doğanyol-Sivrice depreminin ucundan Karlıova'ya kadar giden kısımda, Sivrice, Palu, Bingöl, Hazar arasındaki olan kesim ve oradan Karlıova'ya kadar olan bölümün kırılmadığına dikkat çekti. Taymaz, buralarda 7 büyüklüğüne kadar deprem olabileceğini söyledi.

Yedisu'dan Erzincan'a, Reşadiye'ye kadar uzanan o bölgede kırılmayan kesimlerin olduğunun altını çizen Taymaz, Erzincan depreminden sonra Pülümür, Ovacık fayına doğru, Tercan'dan itibaren güney kesiminin kırıldığını belirtti. Prof. Dr. Taymaz, “O iki bölüm kırılmadı ama o iki kırık parçasını fay sistemini bütüncül olarak birleştirecek olursak; bu 2 depremde Sürgü fayı ile Doğanşehir fayının Malatya -Ovacık arasındaki birleşen fay kolu ile Pülümür'e kadar olan kısmında deprem üretmeyen, uç kısımlarında stres transferi var” dedi.