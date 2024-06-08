Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor! Tarihi kongrede gerginlik: Aziz Yıldırım salonu terk etti

Fenerbahçe’de 2018 yılından itibaren başkanlık görevini yürüten Ali Koç ve 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım seçime iki aday olarak katılıyor. Mevcut başkan Ali Koç’un yönetiminde Acun Ilıcalı, Burak Kızılhan, Erol Bilecik, Sertaç Komşuoğlu gibi isimler yer alıyor. Aziz Yıldırım’ın listesinde ise Mahmut Nedim Uslu, Yüksel Ekşioğlu, Mithat Yenigün gibi isimler yer aldı.

30 Mayıs’ta düzenlenen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda yeterli çoğunluk sağlanamadığından seçim ertelenmişti. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın yeter sayı aranmadan 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde düzenleniyor. Toplantı saat 10.00’da başladı. Genel Kurulda 46 bin 410 kongre üyesinin oy kullanma hakkı bulunuyor.

İki gün sürecek olan seçimin ilk gününde; Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunacak ve mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı ibra edilmesi görüşülecek.

Kongrede gerginlik

Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda gerginlik yaşandı.

Genel kurulun divan başkanlığı için Şekip Mosturoğlu ve Vefa Küçük, üyelerin oylarına sunuldu.

Yönetici Fethi Pekin, Vefa Küçük için oylama yaptırdıktan sonra 'İkinci oylamaya gerek kalmadı.' ifadesini kullandı ancak Şekip Mosturoğlu'nu da üyelerin oylarına sundu.

Kongre divan başkanlığına Vefa Küçük seçilirken oyların eşit olduğu ve seçimin oldu bittiye getirildiği yönünde Aziz Yıldırım kanadından itiraz geldi. Avukat Savaş Adalet, oylamaya itirazda bulundu ve itiraz dilekçesini Fethi Pekin'e sundu.

Aziz Yıldırım'dan Vefa Küçük'e: Sen oraya seçilmeden oturdun

Kulüp başkan vekili Erol Bilecik'in konuşması sırasında Aziz Yıldırım, kürsüye doğru hareketlendi. Aziz Yıldırım'ın kürsüye gelmesi üzerine Ali Koç ayağa kalkarak kendisini karşıladı. İkilinin el sıkışmasının ardından taraftarlar "Fenerbahçe" şeklinde tempo tuttu.

Kürsüde genel kurul divan başkanlık seçiminden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Aziz Yıldırım, Vefa Küçük'e hitaben "Sen oraya seçilmeden oturdun." ifadesini kullandı.

Aziz Yıldırım toplantıyı terk etti

Vefa Küçük, kongre üyelerine "Kürsü işgal edilmiştir." derken Aziz Yıldırım'a 30 saniye konuşma hakkı tanıdığını duyurdu.

Mikrofona gelerek kongre üyelerine seslenen Aziz Yıldırım, "Sevgili Fenerbahçeliler 1 dakika beni dinleyin. Burada Fenerbahçe'ye yakışır bir kongre olmasını istiyoruz. Ancak yapılan seçim gayri demokratik oldu. Ben buradan ayrılıyorum, yarın oy atmaya geleceğim. Benim arkadaşlarımdan isteyen ayrılabilir, isteyen kalabilir. Hepinize teşekkür ediyorum" diyerek stadı terk etti.

Aziz Yıldırım adaylıktan çekilecek mi? Açıklama yaptı

Kongreyi terk eden Aziz Yıldırım, açıklama yaptı.

Aziz Yıldırım, şunları söyledi:

"Kürsüye giderek bu yanlışa bir çözüm bulmalarını istedim. Amacım bir sukunet ortamı yaratmıştı. Ali Bey'e yöneldim, elini sıktım. Divan'ın tavrının kavgaya yol açacağını söyledim. Ali Bey, 'Gerekirse kavga edelim' dedi.

Ben orada kalsaydım kavga çıkacaktı. Olaylar büyüyecekti. Ben kimseden korkmam. Korkaklar her gün, cesurlar bir kez ölür. Biz bir kez öleceğiz. Biz kimlerle kavgalar etmişiz. Ben kaçmam. Ben ayrılmasaydım Fenerbahçe'ye zarar olacaktı.

Adaylıktan çekilmeyeceğim! Çekilmek falan yok!

Bugün divanda konuşma yapsaydım 50 milyon dolar teminat mektubu vereceğimi söyleyecektim. Şampiyon olamazsak o parayı Fenerbahçe'ye vereceğim."

Fenerbahçe’nin başkanlık tarihi

Fenerbahçe’de mevcut başkan Ali Koç, 2018 yılından itibaren görev yapıyor.

Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım ise 1998 - 2018 yılları arasında başkanlık görevini yürüttü. İşte, Fenerbahçe başkanları;

Ali Koç (2018-)

Aziz Yıldırım ( 1998 -2018)

Ali Şen (1994-1998)

Hasan Özaydın (1994)

Güven Sazak ( 1993-1994)

Metin Aşık (1989 - 1993)

Tahsin Kaya (1986 - 1989)

Fikret Arıcan (1984 - 1986)