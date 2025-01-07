Ferdi Tayfur'un damadından tepki çeken paylaşım! "Kimsiniz siz? Ötede oynayın"

Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı için geçtiğimiz günlerde AKM’de cenaze töreni düzenlendi. Tayfur’un cenazesinde ise dikkat çeken bir olay yaşandı; şarkıcının kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni ve aynı zamanda menajeri olan Şirin Gözalıcı arasında kavga çıktı. O anlar büyük yankı uyandırdı.

Daha önce de paylaşım yapmıştı

Yaşanan gerilimin ardından Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammet Aydın'dan dikkat çeken bir paylaşım gelmiş ve yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Zafiyetimsin kadın! Kötü bir adam olarak anılmak değil, bilsem seninle ölüm var yine en öndeyim, arkana değil önüne bak! En önde yine gereceksin beni… Ne yapayım kırmızı çizgimsin be hanım!"

Videosu tepki çekti

Aydın’ın bu kez sosyal medyada dolaşan bir videosu tepki çekti. Ünlü isim videoda, "Ferdi Tayfur hayranlarıymış. Lan kimsiniz kimsiniz. Ben kimseden korkmuyorum, değişik bir modelim, tehdit edebileceğiniz bir adam değilim. Lan hadi, ötede oynayın" dediği görülüyor.