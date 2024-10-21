FETÖ firarisi gazeteci, Gülen'in son anlarına şahit oldu! Nasıl öldüğünü saniye saniye anlattı

Darbe girişiminin ardından ABD'ye kaçan firarı gazetecilerden Ekrem Dumanlı, yine FETÖ'nün medya kuvvetlerinden TR724 isimli internet sitesine katılarak Fetullah Gülen'in nasıl öldüğünü saniye saniye açıkladı.

'HABERİ ALIR ALMAZ HASTANEYE KOŞMUŞ'

Firari Gazeteci Ekrem Dumanlı, Fetullah Gülen'in hastalandığı haberini alır almaz hastaneye koşmuş ve en yakınındaki isimlerden bilgiler toplamış. Dumanlı, edindiği bilgileri şu şekilde anlattı:

Ölüm haberini alır almaz hastaneye gittim. Şimdi kampa geldim. Biraz önce hastanedeydim. Son kez hocaefendiyi gördüm. Takdi-i ilahi. Arkadaşlar acilen arayınca geldik, geldiğimizde vefat etmişti. Ama son anını şu anda bulunduğu yere kaldırılırken gördüm. Sevenlerine rahatlıkla söyleyebilirim ki nurani bir yüz, huzur dolu bir yüz... Böyle adeta emaneti sahiplerine, arkadaşlarına bırakmış, veda etmiş huzur içerisinde giden bir yüz gördüm. Hepiniz adına, arkadaşlarımız adına bir yönüyle cismani olarak veda etme imkanımız oldu.

AYAĞA KALKMIŞ, GERİ OTURMUŞ VE ÖLMÜŞ...

FETÖ soruşturması nedeniyle ABD'ye kaçan Gazeteci Ekrem Dumanlı, FETÖ elebaşının ölüm anlarını da saniye saniye şu şekilde ifade etti:

En yakınındakilerden bilgi aldım. Kalp ve böbrek yetmezliğinin getirdiği handikaplar vardı. Son 3-4 gündür hastanede odadan odaya taşınıyordu. Tekerlekli sandalya ile bu işlemler yapılıyordu. Doktorlar, ayağa kalkıp biraz yürümesini tavsiye etmiş. Hemen kollarından tutmak için yardımcıları gitmiş ve ama ben kendim yürüyeceğim demiş. Sonra ayağa kalkmış ve sandalyaye geri oturmuş. O anda ölmüş.