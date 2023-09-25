FETÖ operasyonlarında 30 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmasında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 25 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ mensuplarını kamu kurumlarına yerleştirmede rol oynadıkları tespit edilen 25 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonlarda, 23 zanlı yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Konya

Konya merkezli 8 ilde, FETÖ'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 7 zanlı yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli Van, Düzce, Malatya, Kilis, Diyarbakır, Aksaray ve Şanlıurfa olmak üzere 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.