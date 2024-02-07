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FETÖ soruşturmasında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi
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FETÖ soruşturmasında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları tespit edilen 5 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince devam edildiği kaydedildi.

 