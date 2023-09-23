Fidan, mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 78. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında New York'ta Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, Fidan, 78. BM Genel Kurulu marjında New York'ta Marsudi ve Wong ile görüştü.

Fidan, Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'dan oluşan kıtalar arası gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA'nın Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı.

Marsudi ile görüşmesinde Fidan, savunma sanayii işbirliği, ticaret ve ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkiler ve Karadeniz Tahıl Girişimi ele alındı.

Bakan Fidan, 78. BM Genel Kurulu marjında daha önce de farklı ülkelerden temsilcilerle ve mevkidaşlarıyla temaslarda bulunmuştu.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre ise Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.