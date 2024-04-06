Financial Times İmamoğlu'nu manşet yaptı

İngiltere'nin saygın gazetelerinden biri olan Financial Times, 31 Mart yerel seçimlerini yakından takip etti. Financial Times, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dair dikkat çeken bir analiz yayınladı. İmamoğlu'nun seçimleri kazanmasının ardından makam odasında dua okutması gazetenin dikkatini çekti.

"Erdoğan'ın en büyük rakibi"

Haberde İmamoğlu'nun son seçimleri kazanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısındaki en büyük rakip olarak ifade edilirken muhalefet açısında hayati öneme sahip bir kişi olduğu vurgulandı. Analizde İmamoğlu 'karizmatik ve daha yumuşak bir dindar' olarak nitelendirildi.

Haberde ayrıca İmamoğlu'nun bu mizacının, laik ideoloji üzerine kurulu olan CHP'nin dışından da oy almasını sağladığı ifade edildi.

İmamoğlu'nun Financial Times'a yaptığı "ben gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin laik düzende, demokratik düzende ve bu çeşitlilikle yüzyıllarca var olmasını istiyorum" açıklamasına ithafen gazete İmamoğlu hakkında, "Masasında hem önemli bir Atatürk konuşması olan Nutuk hem de Kur'an sergileniyor" satırları kullanıldı.