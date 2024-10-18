Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gücünü milletten alan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörist temizliğine ara vermeden devam ettiği vurgulandı.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek."
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