2006 sonrası en yüksek rakama ulaşıldı: Almanya'dan Türkiye'ye silah ihracatında büyük artış

Almanya'nın Türkiye'ye yönelik silah ihracat kısıtlamalarını kaldırmasının etkileri görülmeye başlandı. Alman hükümetinin bu yıl içinde Türkiye'ye toplam 230 milyon 800 bin Euro değerinde savunma ihracatına onay verdiği bildirildi. Böylece ihracat izinlerinde 2006 yılı sonrasının en yüksek rakamına ulaşıldı.

Sol Parti'den kopan Sahra Wagenknecht İttifakı'ndan (BSW) milletvekili Sevim Dağdelen'in soru önergesine Ekonomi Bakanlığından verilen yanıta göre, ihracat izinlerinin 79 milyon 700 bin euroluk bölümü muharebe silahları ve 151 milyon 100 bin Euro'luk bölümü diğer savunma sanayisi ürünlerinden oluştu.

2016'dan sonra durma noktasına gelmişti

Türkiye'de 2016'da gerçekleşen darbe girişimi ve ardından Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği harekâtlar sonrasında Almanya'dan Türkiye'ye silah ihracat izinleri durma noktasına gelmişti. Türkiye'ye ihracat izinleri son yıllarda tek haneli ya da düşük iki haneli rakamlarda gerçekleşmişti. Deutsche Welle'de yer alan habere göre, Alman hükümeti Türkiye'ye 2021'de 11 milyon 100 bin, 2022'de 4,5 milyon ve 2023'te Aralık ayına kadarki dönemde 1,2 milyon Euro'luk savunma ihracatına izin verdi. 2023 yılının tamamına dair rakamlar ise henüz açıklanmadı.

Alman Ekonomi Bakanlığı, Eylül ayı sonunda yaptığı açıklamada Türkiye'ye kapsamlı bir şekilde torpido, füze ve denizaltı parçaları ihracatına yeniden izin verildiğini bildirmişti.

Başbakan Olaf Scholz da Ekim ayında İstanbul'a gerçekleştirdiği ziyarette Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu ve müttefik bir ülkeye savunma ihracatının doğal olduğunu vurgulamıştı.