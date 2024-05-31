Flaş kulis: Sokak köpeklerine tedbir almayan belediyeye yaptırım yolda

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, HaberTürk’e verdiği röportajında, “Elbette tartışıyoruz, istismar eden, bu konuda hiçbir şey yapmayan belediyeler var. Bakanlıkların ve valiliklerin devreye girmesi noktasında bir düzenleme olabilir” demişti.

Öte yandan Güler, bütün sokak köpeklerinin toplanmayacağının altını çizerek, “Bizim amacımız sorunu doğru tespit etmek, sorunla beraber toplum sağlığımızı etkileyen, sokakların güvende olmasını engelleyen, çeteleşmiş köpeklerin toplanması, barınaklara alınıp kısırlaştırılması ve sahiplenilmesi. Saldırganlığı normalleştirilemeyen ve sahiplenme imkanı olmayan köpeklerin uyutulması” ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere ise söz konusu taslakta il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 25 bini aşan büyükşehir ilçe belediyeleri ile diğer belediyeler, sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların rehabilitasyonunun sağlanması ve sahiplendirilinceye kadar yaşamaları amacıyla hayvan bakımevleri kuracak. Bakımevleri maliyetinin karşılanması için belediyeler, üç yıl süreyle bütçe gelirlerinin binde 5’i oranında kaynak ayırmak zorunda olacak. Bu oran, büyükşehir belediyelerinde binde üç olarak uygulanacak.

Belediye görevini yerine getirmezse valilikler devreye girecek

Bunu yapmayan belediyelere de bazı yaptırımlar uygulanacak. Belediyelerin etkinsiz olması durumunda valilikler hizmet alımı yöntemi de uygulayarak, bakımevi kurabilecek. Masraflar belediyelerden veya il özel idarelerinden tahsil edilecek. Bu şekilde tahsil imkânı yoksa, belediyelerin İller Bankası paylarından kesinti yapılacak.

Tedbir almayan belediyeye yaptırım

AK Parti kaynakları “Görevini yapmayan bedelini ödeyecek. Gerekirse başkanlara görevi ihmalden soruşturma da açılır. Başıboş köpeklerden mağdur olanlar da ilgili belediyeye karşı tazminat davası açabilir” dedi.

Bir ay içinde sahiplenilmeyen köpekler uyutulacak

Abdullah Güler’in açıklamalarına karşın AK Partililer, “bir ay içinde sahiplenilmeyen köpeklerin uyutulmasından geri adım atılmayacağını” iddia ediyor.