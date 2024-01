Fox Tv'nin ismi neden Now Tv Oldu? Sahibi kim?

Takip Et

FOX TV neden NOW TV oldu? FOX TV kimin, satıldı mı soruları tekrar gündeme geldi. Medya dünyasında yeni gelişme... Kanalın yakın takipçileri yaşanan gelişme üzerine Now TV nedir? FOX TV kapandı mı, satıldı mı, adı mı değişti? FOX TV adı ne oldu? sorularını sıkça sormaya başladı. İşte Now TV uydu frekans bilgisi...

FOX TV'nin NOW TV adını almasının ardında, isim hakkının kullanım süresinin dolması ve Disney grubunun FOX'u satın alması yer alıyor. Dünya genelinde, pek çok FOX kanalının ismi değişirken, Türkiye'deki FOX TV'nin de yeni bir isim arayışına girdiği biliniyor.

Kanalın durumu: Satıldı mı, kapandı mı?

Kanalın adının değişmesi, birçok izleyici tarafından yanlış anlaşılabiliyor. Ancak, FOX TV ne satıldı, ne kapandı ne de el değiştirdi. İsim hakkının kullanım süresinin dolması nedeniyle yapılan değişiklik sadece isimle ilgili.

Now TV: Yeni yüz, aynı içerik

NOW TV, FOX TV'nin yeni ismi ve logosu olacak. Bu değişiklikle birlikte, kanalın yayın içeriği ve programları aynı şekilde devam edecek. RTÜK tarafından onaylanan isim değişikliği, kanalın devamlılığını sağlayacak.

İsim değişikliğiyle birlikte NOW TV olarak yoluna devam eden kanalın, Türkiye'deki medya sektöründeki konumunu koruyacağı ve izleyicilere aynı kalitede içerik sunmaya devam edeceği öngörülüyor. Bu değişikliğin, kanalın marka değeri üzerinde etkili olup olmayacağı ise ilerleyen süreçte daha net bir şekilde görülecek.