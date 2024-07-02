Garanti Bankası çöktü mü? 'Garanti mobil giriş yapamıyorum' sorunu nedir? Garanti mobil çalışmıyor

Garanti Bankası çöktü mü? Şu an için mobil uygulamaya girmek isteyen müşteriler erişim problemi yaşıyor. Çeşitli işlemler gerçekleştirmek adına hesaba giriş yapmak isteyenlerin karşısına, "Şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz" uyarısı geliyor. Peki Garanti Bankası giriş sorunu mu var, çalışmıyor mu? İşte tüm detaylar..

GARANTİ BANKASI ÇÖKTÜ MÜ?

Para çekme, yatırma, EFT, havale gibi işlemler için Garanti BBVA uygulaamsına girmek isteyen müşteriler hesaplarına giriş yaparken sorun yaşıyor. Erişim probleminin altında ne olduğu henüz öğrenilemezken konu sosyal medyada da gündeme geldi. X kullanıcıları Garanti BBVA giriş sorunun ardından, "Garanti bankası ile ilgili mobil sorun yaşayan var mı?, Garanti mobil uygulamada genel bir sorun mu var? Girebilen var mı?, Garanti bankası çöktü herhalde giriş yapamıyorum, Yarım saattir garanti bankası ve etraderda yavaşlama var. Girişlerde sıkıntı var. Ama herhangi bir açıklama göremedim, Garanti Bankası internet bankacılığına erişim sorunu var" gibi yorumlar yapılıyor

Diğer taraftan şu an için Garanti Bankası'ndan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmiş değil.