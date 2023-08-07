İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, ISTAC’ın uluslararası arenada vitrin niteliğindeki Milletlerarası Tahkim Divanı’na dünya tahkiminin önde gelen isimlerinden Gary Born’un yeni üye olarak dahil olduğunu açıkladı.

ISTAC’ın kuruluşundan bu yana yaklaşık 7,5 yıldır Milletlerarası Tahkim Divanı Üyesi olan Jan Paulsson görevinden ayrılırken, dünya çapında etkinliğiyle tanınan tahkim hukukçusu Gary Born ISTAC'ın yeni Divan Üyesi oldu.

ISTAC Başkanı Akıncı, İstanbul Tahkim Merkezi’nin henüz faaliyete geçtiği günlerde düzenlenen lansman toplantısında kurumun Milletlerarası Tahkim Divanı’nı tanıtırken, “Divanımızdaki isimler bütün dünyanın bildiği tahkimcilerdir. Futbolda Ronaldo, Messi neyse bizim Divanımızdaki üyelerimiz de tahkimde o kadar ünlüdür." demişti. Prof. Dr. Akıncı, kuruluş sürecinde alanında en güvenilir tahkim duayenlerinin Divan üyeliği ile yola çıkan ISTAC’da yeni görev değişimini futbolun ve tahkimin yıldızlarına atıfta bulunarak şöyle duyurdu:

“Uluslararası tahkim alanında bir yıldız ismi, sayın Jan Paulsson’ı teşekkürlerimizle uğurlarken Divanımıza yeni katılan çok değerli deneyimli tahkimci Gary Born’a hoşgeldiniz diyoruz. Tahkim kurumlarının divanları vitrinleridir, tıpkı futbolun dünya yıldızları gibi ISTAC Divanı da uluslararası tahkimin en iyi isimlerinden oluşuyor. Küresel çapta tahkim uzmanı Gary Born’un katılımıyla Milletlerarası Tahkim Divanımız yine bir yıldızlar buluşmasına zemin yarattığı için gururluyuz.”

Yapılan açıklamaya göre, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Asya’da ofisleri bulunan uluslararası hukuk firması Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP’nin ortağı olan Gary Born, uluslararası tahkim ekibinin liderliğini yürütüyor. Tecrübeli hukukçu ICC, LCIA, AAA, SIAC, HKIAC ve ICSID gibi dünyanın önde gelen tahkim merkezlerinde katıldığı kurumsal tahkim davalarının yanı sıra, birçok ülkede ad-hoc (kurumsal olmayan) tahkimlerde görev aldı. Uluslararası tahkim ve hukuk alanında büyük bir otorite olarak kabul edilen Born, Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Merkezi’nin (ICC) en büyük 4 tahkimi de dahil olmak üzere 675’ten fazla tahkim davasında taraf vekilliği yaptı, 250’yi aşkın kurumsal ve ad-hoc tahkime hakem olarak dahil oldu. Ayrıca, 2015-2021 yılları arasında 6 yıl boyunca, tahkimde Doğunun parlayan yıldızı olarak kabul edilen Singapur Uluslararası Tahkim Merkezi (SIAC) Başkanı idi. Born, Hong Kong Uluslararası Tahkim Merkezi (HKIAC) Uluslararası Danışma Kurulu ve Kore Ticari Tahkim Kurulu (KCAB) üyeliklerini de sürdürüyor. Amerikan Hukuk Enstitüsü ve İngiliz Uluslararası ve Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü Mütevelli Heyeti üyesi olan Born, aynı zamanda Amerikan Uluslararası Hukuk Derneği'nin Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Dünyanın önde gelen tahkim uygulayıcıları tarafından derecelendirilen Born, uluslararası hukukta saygın bir yeri olan “Chambers and Partners” kılavuzlarında tahkim için yıldız statüsüne ulaşmasıyla da tanınıyor. Ayrıca Global Arbitration Review tarafından verilen ilk "Yılın Avukatı" ödülünü aldı. "En İyi Uluslararası Tahkim Uygulayıcısı" ve "Yılın Londra Tahkim Avukatı" gibi pek çok ödülün yanı sıra, Legal Media Group tarafından "Dünyanın En İyi Uluslararası Avukatı" seçilerek onurlandırıldı. Akademik alanda da etkin bir hukukçu olan Gary Born, Harvard, Stanford ve Georgetown gibi saygın üniversitelerde uluslararası tahkim dersleri verdi, akademik yayınlara imza attı. Özellikle “International Commercial Arbitration” ve “International Arbitration: Law and Practice” adlı kitapları, uluslararası tahkim alanında temel referans kaynakları olarak kabul ediliyor.

İstanbul Tahkim Merkezi’nin Milletlerarası Tahkim Divanı, Prof. Dr. Ziya Akıncı Başkanlığında Gary Born, Prof. Bernard Hanotiau, Dr. Hamid Gharavi ve ISTAC Genel Sekreteri Av. Yasin Ekmen’den oluşuyor. ISTAC Divan üyeliğine veda eden Jan Paulsson da ISTAC Divanı’na katılmadan önce dünyanın en prestijli tahkim merkezi olarak kabul edilen Londra Tahkim Merkezi’nin başkanlığı başta olmak üzere, küresel tahkime yön veren kurumlarda yöneticilik kariyeri ve 700’ü aşkın tahkim davasında hakemlik, taraf vekilliği tecrübesiyle uluslararası tahkimin en saygın isimlerinden biri olarak tanınıyor.