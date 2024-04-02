Gayrettepe'de yangın faciası! 12 kişi hayatını kaybetti

Beşiktaş'ta, 16 katlı binada çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetti, 7'si ağır 11 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan binadan henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı. Binanın kulüp olarak kullanılan eksi 1 ve eksi 2. katındaki yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti. İstanbul Valiliği, çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği, Beşiktaş'ta bir eğlence merkezinde çıkan yangında ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini, 7'si ağır 11 yaralının tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

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