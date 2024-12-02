Gazeteci Yavuz Oğhan, CHP İletişim Koordinatörü oldu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Genel Merkez İletişim Koordinatörü gazeteci Yavuz Oğhan oldu.

Yavuz Oğhan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "30 yılı aşkın süredir devam eden gazetecilik maceramda bugün açtığım bambaşka bir sayfanın haberini vermek istiyorum size. Bugünden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi’nde Genel Merkez İletişim Koordinatörlüğü görevini üstleniyorum" derken, "Son beş yılda büyük emeklerle yetiştirdiğimiz Gazete Pencere’de geçen sürecin bundan sonraki bölümünde masanın diğer tarafında olacağım. Gazete Pencere’de ise bundan böyle Genel Yayın Yönetmeni olarak, gazeteyi birlikte kurduğumuz İzzet Doğan devam edecek. Kısa sürede Türkiye’nin tanıdığı, takip ettiği bir mecra haline gelen Gazete Pencere’nin bundan sonra da aynı heyecan ve dinamizm ile yayın hayatına devam edişini, okur ve takipçi olarak izlemek bana da gurur verecek. Sizden de ricam, büyük emek biriktirdiğimiz gazetemizi sahipsiz bırakmamanız. Neticede Gazete Pencere size, CHP'nin iletişimi bana emanet” ifadelerini kullandı.

30 yılı aşkın süredir devam eden gazetecilik maceramda bugün açtığım bambaşka bir sayfanın haberini vermek istiyorum size.

Bugünden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi’nde Genel Merkez İletişim Koordinatörlüğü görevini üstleniyorum.

Son beş yılda büyük emeklerle yetiştirdiğimiz… — yavuz oğhan (@yavuzoghan) December 2, 2024

Yavuz Oğhan kimdir?

1969 yılında Ankara’da doğan Oğhan, gazetecilik mesleğine Ali Kırca’nın yönettiği ATV haber merkezinde gece muhabiri olarak başladı. 5 yıl muhabirlik yapmasının ardından haber müdürü olan Oğhan, Uğur Dündar’ın yönettiği Star haber merkezinin Ankara temsilciliğine, sonrasında CNN TÜRK’te Ankara Haber Müdürlüğü ve Temsilciliği görevine atandı. 2009 yılında CNN TÜRK’te Ankara’dan İstanbul’a gelerek Haber Koordinatörü oldu.

Posta Gazetesi’nde haftalık röportajlar yapan Oğhan, Radikal Gazetesi’nde de yöneticilik yaptı. Artı 1 TV kanalında Genel Yayın Yönetmenliği yapan Oğhan, RS FM’de hafta içi her gün ‘Yavuz Oğhan’dan bidebunudinle’ adıyla haber programı hazırlayıp sundu. Oğhan son olarak online yayın formatında Gazete Pencere’yi çıkarıyordu.