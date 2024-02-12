Gazeteci – yazar Ergun Hiçyılmaz, hayatını kaybetti. Hiçyılmaz’ın vefatına ilişkin Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, “Uzun yıllar gazetecilik mesleğine başarıyla hizmet veren üyemiz Ergun Hiçyılmaz’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi. Ergun Hiçyılmaz’ın cenazesi ile ilgili detaylar ise henüz belli değil.

Ergun Hiçyılmaz kimdir?

Ergun Hiçyılmaz, 1942 yılında Eskişehir’de doğdu. Mesleğe 1960 yılında Eskişehir İç Anadolu Gazetesi’nde başladı. Akşam, Yeni Sabah, Yeni İstanbul, Fotospor, Tercüman, Güneş, Nokta, Yankı, Sabah gazetelerinde çalıştı. Yaprak Dergisi’ni yayınladı. Varlık, Hisar gibi dergilerde şiir ve öyküleri yayınlandı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, TSYD gibi kuruluşlardan 27 kez başarı ödülü aldı. TGC'nin spor yazarlığı dalında Yılın Gazetecisi Ödülü’ne değer görüldü.

1993 yılında Altın Kitaplar Ödülü’nü aldı. Spor dalında Türk Spor Tarihi, Sporun Yapısal Analizi, Beşiktaş, Fenerbahçe, Atatürk'ün Gençlik ve Spor Politikası gibi kitaplar yazdı. Osmanlı dönemine ait incelemelerini Teşkilat-ı Mahsusa, Başverenler/Başkaldıranlar, Esir Kampları, Gizli Servisler, Beni Toprağıma Gömün, Meyhaneler, Çerkez Ethem, Çerkez Ethem ve Bolşevik Taburu, Silahım ve Namusum Üzerine Yemin Ederim, İpsiz Recep, Büyük Sığınak, Son İstanbullu, Karakol Teşkilatı gibi kitaplarda yayınladı. Türkiye'de ilk sesli kitabın yazarıdır. Çeşitli öğrenim kurumlarında öğretim üyeliği yaptı. Sürekli Basın Kartı taşıyordu. İki çocuk babasıydı.

Eserlerleri:

Avrat Pazarından Hareme

Bana Güneş, Çiçek ve Resmini Gönder

Başverenler Başkaldıranlar

Beni Toprağıma Gömün

Beni Toprağıma Gömün

Cellatları Da Asarlar

Çerkes Ethem

Dargınım Sana Hayat

Elveda Vatanım

Esir Kampları - Bana Biraz Hürriyet Yollar mısın?...

Fenerbahçe

Fenerbahçe Mazinde Bir Tarih Yatar

Galatasaray - İlklerin Takımı - Avrupa Fatihi

Hayatın Şarkı Söylediği Yıllar

Her Şafakta Ölürüm - Osmanlı'dan Cumhuriyet'e İdamlar

Hücre

İpsiz Recep

Karakol - Türk Devrimi'nde Bir Gizli Örgüt

Operasyon - MİT CIA MOSSAD KGB

Son İstanbullu

Teşkilatı Mahsusa - Yemin Billah Önce Vatan

Türk Kelebeği-Guyan Adası'na Sürülmüş Cemil Bey'in Hatıratı

Yüzyıllık Tarih Beşiktaş

Meyhaneler - Hayat Bir Alemdir