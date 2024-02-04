Gaziantep'ten acı haber: 2 pilot şehit oldu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hatay Havalimanı'ndan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bir helikopterin Gaziantep Havalimanı'na olan yolculuğu sırasında kaza kırıma uğradığını duyurdu. Olayda 2 pilotumuz şehit oldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay Havalimanı'ndan havalanan EM 708 kuyruk numaralı helikopterin Gaziantep Nurdağı içlesindeki Kartal Köyü yakınlarında kaza kırıma uğradığını açıkladı. Yaşanan acı olayda 2 pilot şehit oldu. Yerlikaya'nın açıklamasının tamamı şöyle:
Milletimizin başı sağ olsun🇹🇷— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 3, 2024
Bu akşam Gaziantep Havalimanına gitmek için Hatay Havalimanından havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopterimiz, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma…
* Milletimizin başı sağ olsun Bu akşam Gaziantep Havalimanına gitmek için Hatay Havalimanından havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopterimiz, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğramıştır.
* En son saat 22.49'da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezinin temas ettiği helikopterimizde bulunan 2 pilotumuz şehit olmuş, teknisyenimiz yaralanmıştır.
* Kahraman pilotlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, Aziz Milletimize ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.
* Şehitlerimizin makamı âli olsun. Yaralı polisimize acil şifalar diliyorum.