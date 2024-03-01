Genç Kart uygulaması başladı (Genç Kart nedir, nasıl ve nereden alınır?)

"Genç Kart" sahipleri sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli faydalanabilecek.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Genç Kart" isimli kültür ve sanat projesi kapsamında gençler sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli faydalanabilecek.

Genç kart nedir?

Bakanlığa bağlı müze ve ören yerleri ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Atatürk Kültür Merkezi'ndeki sanat etkinlikleri bu kapsamda olacak.

"Genç Kart" uygulamasından 18 yaşına giren gençler bir yıl boyunca faydalanabilecek.

Genç kart nereden alınır?

Uygulamaya ilişkin başvuruların Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinden yapılması bekleniyor. Başvuru tarihi henüz açıklanmadı ancak önümüzdeki günlerde başvurulara ilişkin bilgilerin de paylaşılması bekleniyor.