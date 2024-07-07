Genel Kurul tamamlandı: Ankara Kent Konseyi 'kent ombudsmanlığı' kuracak

ANKARA (EKONOMİ) – Ankara Kent Konseyi, 2 bin 450 delegenin katılımıyla Genel Kurulunu tamamladı. Yoğun katılımla gerçekleşen Genel Kurulda, geçmiş dönem faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Kent yönetimlerinde katılımcılığa vurgu yapılan Genel Kurul’da, Ankara’daki sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler yoğun ilgi gösterdi. Yapılan seçimler sonucunda Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz yeniden seçildi. Genel Kurula, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Ankara Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezindeki Ankara Kent Konseyi (AKK) 6. Olağan Genel Kurulunun açılışında konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Ankara’nın tek başına yönetilemeyeceğini söyleyerek, yaptıkları çağrı sonucu büyük bir katılım olduğunu belirterek, 100 binden fazla kişinin komite çalışmalarına katkı verdiğini, sonuçta başarılı projelerin ortaya çıktığını ve Ankara Kent Konseyi’nin dünya çapında 3 ödül aldığını belirtti.

“Biz yüzde 60 oy almış olabiliriz ama bu kenti sadece bize oy verenlerle değil kentin yüzde yüzüyle idare etmek istiyoruz” diyen Yavaş, belediye bürokratlarına, ideal kent, ideal başkenti yakalamak için geniş katılımla çalışılması talimatını tekrarladığını söyledi. Kent Konseyi çalışmalarına hemen hemen bütün ilçe belediye başkanının da katıldığını belirten Mansur Yavaş,”25 belediye başkanı ile inşallah önümüzdeki dönem birlikte hareket edeceğiz. Ortada bir problem varsa boşu boşuna birbirimizi suçlamayalım, hep birlikte bu masanın etrafına oturalım, çözümleri birlikte tartışalım. Ankara’nın daha da gelişmesini istiyorsak hep birlikte gerekeni yapmalıyız.” dedi.

Halil İbrahim Yılmaz: 100 bin kişi aktif olarak katkı verdi

AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da konuşmasında katılımcı ve geniş tabanlı bir yaklaşımla Ankara için çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, son 5 yılda 48 çalışma grubu, 10 meclis ve 56 alt çalışma grubunun fikirler ürettiğini, 6 binden fazla toplantı ve binden fazla etkinlik yapıldığını vurguladı. Yılmaz, “Onbinlerce saat akan akıl ve alın teri, 100 binin üzerinde aktif yurttaş, 20 milyonun üzerinde etkileşim, 10 ulusal, 3 uluslararası ödülle katılımcı yönetimin kalbi, buradaki herkesin iyi niyeti ve büyük emeğiyle Ankara’da attı. 120’den fazla tavsiye kararı aldık. Kanunun gereği başkanımızın öncülüğünde yerine getirildi, ABB Meclisinde bütün tavsiye kararlarımız oy birliğiyle kabul edildi” dedi.

Bisiklet eylem planı, engelsiz sanat atölyeleri, Ankara tarımenvanteri, iklim eylem planı, sıfır atık projeleri, Cumhuriyetin 100. Yıl kutlama etkinliklerine katkı verdiklerini, Türkiye’nin ilk iklim değişikliği dairesinin Ankara’da kurulduğunu vurguladı.

Yeni dönemde 'Kent Ombudsmanlığı' denenecek

Genel Kurulda yapılan seçim sonrası tek listeyle gidilen seçimde Halil İbrahim Yılmaz yeniden başkanlığa seçildi. Bu arada, yeni dönemde Ankara’da bir Kent Ombudsmanlığı oluşturulması yönünde çalışma yapılacağı kaydedildi. AKK bünyesinde görev yapacak ombudsmanlar, AKK tavsiye kararlarının uygulamasını izleyecek, arabuluculuk hizmeti verecek ve çalışmalara katkı verecek. Ombudsmanlığa akademisyen, bürokrat ve uzmanlardan atanacak. Kent ombudsmanlığının çalışma usulleri ve mevzuatı için çalışma yapılacak.