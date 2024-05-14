Gezi Davası'nda heyet değişti

Gazeteci İsmail Saymaz, Gezi Davası'nda yeniden yargılama talebine karar verecek heyetin değiştiğini açıkladı.

Sözcü TV'de konuşan Saymaz'ın aktardığına göre Gezi tutuklusu Osman Kavala'nın avukatı, Gezi Davası'nda karar heyetinde yer alan başkan ve üyelerinin yeniden yargılamanın yapılacağı görüşmeye katılmamaları yönünde bir talepte bulundu ve bu talep kabul edildi.

"İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Mayıs'ta bu talebi kabul etti" diyen Saymaz, şunları söyledi:

"Bu talebe göre 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinden Mesut Özdemir ve Murat Bircan'ın Gezi Davası'nda karar veren heyette yer aldıkları görülerek heyet yenilendi. Buna göre, Osman Kavala'nın avukatının yeniden yargılama talebine bakmak üzere 24. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şenol Kartal başkan olarak görevlendirildi. Ayrıca 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yer alıp o karar duruşmasına girmeyen hakimlerden Mücahit Kemal Yamak ve Enes Budak ise üye hakim olarak görevlendirildi ve yeni bir heyet oluşturuldu."

Saymaz, ayrıca "Yeniden yargılama talebini yeni bir heyet değerlendirecek. Önceki heyet yeniden yargılama talebini reddetmişti. Üst mahkeme de itirazı reddetmişti" ifadelerini kullandı.