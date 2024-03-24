Gıda fiyatlarındaki artış martta hızlandı

Ankara’daki marketlerden derlenen, halkın en fazla tükettiği 64 temel gıda maddesinden oluşan sepeti esas alan endeksin Mart 2024 sonuçlarına göre gıda fiyatlarında bir önceki aya göre artış yüzde 5.9 oldu. Artış yılın ilk üç ayında yüzde 22.5, yıllık yüzde 105.1 olarak gerçekleşti.

Et ve balık grubunda yıllık artış yüzde 112'yi geçti

Raporda yüksek enflasyon sürecinin en ağır faturasını gıda fiyatları yüzünden yoksulların ödediği kaydedilirken yurttaşın Eylül 2021’de 100 liraya satın aldığı bir gıda sepeti için bu yıl mart ayında 821 lira ödemek zorunda kaldığı belirtildi. Rapora göre martta et ve balık grubu fiyatlarında artış bir önceki aya göre yüzde 11.3, yıllık yüzde 112.6 olarak kaydedildi. Süt ve süt ürünleri ile yumurta grubunda ise artış yüzde 2.3 olurken yağ fiyatlarında yüzde 0.2 olarak gerçekleşti.