Gözaltına alınan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe kimdir?

İstanbul Üniversitesi tarafından diploması iptal edilen İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu’nun evine bu sabah saatlerinde polisler tarafından baskın düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada İmamoğlu için “suç örgütü lideri” denirken en az 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı.

Gözaltına alınan isimlerden biri de Buğra Gökçe. İPA Başkanı Buğra Gökçe, kentsel dönüşüm ve altyapı projelerindeki çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Buğra Gökçe kimdir?

Buğra Gökçe, 1974 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden 1995 yılında mezun oldu ve 2000 yılında aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı.

Japonya Hükümeti'nin bursuyla Japonya'da kent planlama ve kentsel ulaşım yatırımları konusunda lisansüstü eğitim aldı. Ayrıca ODTÜ'de doktora derecesi elde etti. ​

Meslek hayatına 1995 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde şehir plancısı olarak başladı. 2002 yılından itibaren TMMOB Şehir Plancıları Odası'nda çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı ve 2006-2007 yıllarında Oda'nın Genel Başkanlığı görevini üstlendi. 2005 yılından itibaren ODTÜ ve Gazi Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı.

2014 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine atandı ve bu görevini 2019 yılına kadar sürdürdü. 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi.

2024 yılında bu görevinden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu. Gökçe, bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa etti.

Nisan 2024 itibarıyla İPA Başkanlığı’na atandı ve halen bu görevini sürdürüyor.

19 Mart 2025 tarihinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı bir yolsuzluk ve "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı olarak görev yapan Buğra Gökçe'nin de aralarında bulunduğu 100'ü aşkın kişi gözaltına alındı.