Gözaltındaki Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın ifadesi bugün alınacak

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nden aranarak Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın ifadesinin sabah saat 09:00’da alınacağı konusunda bilgilendirildik. Aynı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da ifade verecekler."

Ne olmuştu?

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 yıllık diploması iptal edildikten sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı yolsuzluk ve terör suçları iddiasından oluşan iki ayrı soruşturma kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alındı. İmamoğlu ile birlikte "suç örgütü kurmak" kapsamında “yolsuzluk” suçlamasıyla başlatılan soruşturmada, aralarında Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ile İBB yöneticilerinin de olduğu 100 kişiye gözaltı kararı verildi. Diğer bir soruşturma olan “kent uzlaşısı” nedeniyle terör suçundan ise İmamoğlu'nun yanı sıra Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, İBB Genel Sekreteri Mahir Polat’ın da olduğu 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.