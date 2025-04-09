  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Gözler Erdoğan-DEM Parti görüşmesine çevrildi
Takip Et

Gözler Erdoğan-DEM Parti görüşmesine çevrildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta içerisinde DEM Parti heyeti ile görüşeceği açıklanmıştı. Görüşmenin bugün ya da yarın gerçekleşmesi bekleniyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gözler Erdoğan-DEM Parti görüşmesine çevrildi
Takip Et

Hükümetin "Terörsüz Türkiye" olarak tanımladığı süreçte gözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM parti heyetinin yapacağı görüşmeye çevrildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kritik görüşmenin bu hafta gerçekleşeceğini açıklamıştı. DEM Parti, Cumhurbaşkanlığı'ndan verilecek randevuyu bekliyor.

Siyasi parti turu

DEM Parti İmralı heyeti bugüne kadar, iki kez siyasi parti turu yaptı. O turlar kapsamında AK Parti Meclis yönetimi ve Genel Başkan Yardımcıları ile görüşüldü.

Heyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme sonrası 4'üncü kez İmralı'ya gitmesi de bekleniyor.

PKK'ya fesih çağrısı

Gözler bir yandan da İmralı'nın "Kendinizi feshedin" çağrısı sonrasında terör örgütünün kongreyi ne zaman toplayacağında.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, o kongre için 4 Mayıs tarihini işaret edip "Teklifimiz, Muş'un Malazgirt ilçesinde PKK'nın kongresini toplayarak fesih tartışmalarına son noktayı koyması ve bu işi bitirmesidir" demişti.

Damacana sektörü mercek altında: Büyük firmalara cezalar yoldaDamacana sektörü mercek altında: Büyük firmalara cezalar yoldaEkonomi
Motorine indirim geldi, sıra benzinde: İşte 9 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine indirim geldi, sıra benzinde: İşte 9 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Otomobil piyasasında Trump depremi! 50 günlük stok kaldıOtomobil piyasasında Trump depremi! 50 günlük stok kaldıKüresel Ekonomi
Yurtta sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji'den son rapor: Hangi illerde kar yağışı etkili olacak?Yurtta sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji'den son rapor: Hangi illerde kar yağışı etkili olacak?Gündem

 

Gündem
Instagram canlı yayınlarına 16 yaş sınırı: Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Instagram canlı yayınlarına 16 yaş sınırı: Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Bakan Yerlikaya duyurdu: 7 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Bakan Yerlikaya duyurdu: 7 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Maltepe Huzurevi'nde yangın: 17 kişi hastaneye kaldırıldı
Maltepe Huzurevi'nde yangın: 17 kişi hastaneye kaldırıldı
Gümüşhane'de 4,2 büyüklüğünde deprem: Çevre illerde de hissedildi
Gümüşhane'de korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi
"Silivri Cezaevi'nde bir tutuklu saldırıya uğradı" iddiasına CTE'den açıklama
"Silivri Cezaevi'nde bir tutuklu saldırıya uğradı" iddiasına CTE'den açıklama
Mahir Polat'ın avukatı: O paylaşımlarla ilgili yasal yollara başvuracağız
Mahir Polat'ın avukatı: O paylaşımlarla ilgili yasal yollara başvuracağız