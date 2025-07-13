Ev hapsindeki Abdurrahman Tutdere: Bu kelepçe depremde büyük yıkım yaşayan Adıyaman halkına vurulmuştur

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, geçtiğimiz hafta gözaltına alınıp İstanbul'a götürüldü ve dört gün süren sorgulamanın ardından ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

Tutdere, ev hapsi kararıyla tahliye edildikten sonra belediye Meclisi CHP Grubu üyeleriyle grup toplantısını evinde gerçekleştirmişti. Toplantıda alınan kararla, Başkan Yardımcısı Ufuk Bayır, belediye başkan vekili olarak seçilmişti.

Cumhuriyet’ten Çağdaş Bayraktar’a konuşan Tutdere, çalışmalarına ev hapsinde kelepçeyle devam ettiğini belirterek, “Bu hukuksuz uygulama bir an evvel sonlanacağına ve halkımıza hizmet etmenin yollarının açılacağına inanıyoruz” dedi.

Tutdere, “Adıyaman halkı bu haksızlığı kabul etmiyor. Etmeyecektir. Tüm tutuklu belediye başkanlarımızın bir an evvel özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum. Tüm halkımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.