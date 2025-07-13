  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ev hapsindeki Abdurrahman Tutdere: Bu kelepçe depremde büyük yıkım yaşayan Adıyaman halkına vurulmuştur
Takip Et

Ev hapsindeki Abdurrahman Tutdere: Bu kelepçe depremde büyük yıkım yaşayan Adıyaman halkına vurulmuştur

CHP’li belediyelere yönelik operasyon kapsamında hakkında adli kontrol şartıyla ev hapsi kararı verilen ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, “Bu kelepçe depremde büyük yıkım yaşayan Adıyaman halkına vurulmuştur” dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ev hapsindeki Abdurrahman Tutdere: Bu kelepçe depremde büyük yıkım yaşayan Adıyaman halkına vurulmuştur
Takip Et

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, geçtiğimiz hafta gözaltına alınıp İstanbul'a götürüldü ve dört gün süren sorgulamanın ardından ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. 

Tutdere, ev hapsi kararıyla tahliye edildikten sonra belediye Meclisi CHP Grubu üyeleriyle grup toplantısını evinde gerçekleştirmişti. Toplantıda alınan kararla, Başkan Yardımcısı Ufuk Bayır, belediye başkan vekili olarak seçilmişti.

Cumhuriyet’ten Çağdaş Bayraktar’a konuşan Tutdere, çalışmalarına ev hapsinde kelepçeyle devam ettiğini belirterek, “Bu hukuksuz uygulama bir an evvel sonlanacağına ve halkımıza hizmet etmenin yollarının açılacağına inanıyoruz” dedi.

Tutdere, “Adıyaman halkı bu haksızlığı kabul etmiyor. Etmeyecektir. Tüm tutuklu belediye başkanlarımızın bir an evvel özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum. Tüm halkımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ'dan terör örgütü PKK'nın silah bırakma törenine tepki: Mangal partisi yapar gibi 30 tane tüfeği yakarak bırakılmazÜmit Özdağ'dan terör örgütü PKK'nın silah bırakma törenine tepki: Mangal partisi yapar gibi 30 tane tüfeği yakarak bırakılmazGündem
Kartalkaya yangını davası: 4 kişi hakkında karar açıklandıKartalkaya yangını davası: 4 kişi hakkında karar açıklandıGündem
Gündem
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı adliyeye sevk edildi
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı adliyeye sevk edildi
Aslanın saldırısına uğrayan çiftçi: Sivrisinek ısırmasın diye üstümü örttüm, aslan ısırdı
Aslanın saldırısına uğrayan çiftçi: Sivrisinek ısırmasın diye üstümü örttüm, aslan ısırdı
Ümit Özdağ'dan terör örgütü PKK'nın silah bırakma törenine tepki: Mangal partisi yapar gibi 30 tane tüfeği yakarak bırakılmaz
Ümit Özdağ'dan terör örgütü PKK'nın silah bırakma törenine tepki
Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgâr bekleniyor
Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgâr bekleniyor
Kartalkaya yangını davası: 4 kişi hakkında karar açıklandı
Kartalkaya yangını davası: 4 kişi hakkında karar açıklandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan 'Yeni Anayasa' değerlendirmesi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan 'Yeni Anayasa' değerlendirmesi