Great CEO'su Uğur Karabayır: Beyaz yakalıların orta-lüks restoranlardaki tüketimi ciddi şekilde azaldı

Yeme-içme sektörünün maliyetlerini doğrudan etkileyen enflasyon, beyaz yakalıların yemek tercihlerinin de ciddi oranda değişmesine neden oldu.

Bünyesinde, Cuba, Hünkar 1950 Maslak, Tarihi Kuzucu Konya, Gelenek Anadolu, Gelenek Döner & İskender, Yerel Market & Fırın, Yerel Gazozcu ve La Charcuteria gibi birçok markayı barındıran ve 42 Maslak’ta faaliyet gösteren Great (Genius Restaurant Entertainment Art Team) CEO’su Uğur Karabayır, enflasyonun özellikle yiyecek-içecek sektörünü ciddi oranda etkilediğini söyledi.

Beyaz yakalının tüketimi etkilendi

ekonomim.com’a konuşan Karabayır, özellikle beyaz yakalıların orta-lüks restoranlardan ciddi oranda uzaklaştığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Tüketici harcama motivasyonunda enflasyonun etkisi çok yüksek oluyor. Beyaz yakalı tüketici profili öğle ve akşam yemeklerinde farklı refleksler sergileyebiliyor. Tüketim motivasyonunu iki farklı kulvarda değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Birincisi öğle yemeği tüketimi; ödemeler yemek kartları ile yapılmasına rağmen orta-lüks restoranların ziyaret sayısında ciddi bir azalma oldu. Akşam yemekleri tercihi de aynı yönde negatif gelişti. İş yemekleri daha değerli, daha önemli hale gelmeye başladı. Gıda enflasyonunun ciddi artışı yeme içme sektörü maliyetlerine direkt olarak yansıdığı için beyaz yakalı tüketimi olumsuz yönde etkilenmiş oldu. Zaman içinde her şeye alışıldığı gibi bu duruma da alışılabileceğini düşünüyorum.”

Enflasyon yeme-içme sektöründe büyük stres yarattı

Maliyetlerde yaşanan artışın işletmelerin kapanmasına kadar gittiğine değinen Uğur Karabayır, “Enflasyonist süreç, işletme maliyetlerinde bir dönem öngörülemez bir haldeydi ve sektörde ciddi stres yaratmıştı. Bugüne geldiğimizde, yeniden kısa vadeli planlamaların yapılabildiğini zaman zaman bazı işletmelerde ve şirketlerde görebiliyoruz. Ancak kapanan işletme sayısı göz ardı edilmemeli. Kapanan işletmeler yaşanan ekonomik zorlukların hangi ölçekte olduğunu açıkça gösteriyor.

Beka sorunu olan enflasyondan kurtulmalıyız

Ayakta kalan işletmeler için maliyetlerin kontrol altında tutulabilmesi çok önemli, buna karşın kira ve gıda fiyatlarında yaşanan enflasyon artışları işletmeleri çok zorluyor. Bu zorluklar karşısında işten çıkartmalar gündeme geliyor ve bu durum istihdama zarar verebiliyor. Diğer taraftan bu durum kimi işletmelerde standartların dışına çıkılmasına sebebiyet verebiliyor. Standart dışına çıkılması, müdavim müşteri kitlesinde ciddi kırılganlıklar oluşmasına neden oluyor. Diliyorum ki bir beka sorunu olan enflasyondan en kısa sürede kurtulur ve enflasyon gibi motivasyon kırıcı unsurlardan arınarak enerjimizi şirket karlılıklarımızı artıracak çalışmalara ayırabiliriz” yorumunu yaptı.