Gümüşhane'de art arda depremler... Prof. Dr. Naci Görür Yedisu Fayı'na dikkat çekerek uyardı

Haftanın ilk gününe depremle başlayan Gümüşhane, bir kez daha sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.23'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde dün saat 01.15'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremler, Bayburt ve Trabzon'dan da hissedildi.

Görür: Yedisu Fayı'na stres yükleyebilir

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Gümüşhane'de yaşanan art arda depremlerle ilgili uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama paylaşan Görür, Erzincan - Bingöl arasında deprem beklenen Yedisu Fayı'na dikkat çekti. Görür şunları söyledi:

"Arkadaşlarım Gümüşhane’de olan depremleri merak ediyorlar. Biri dün gece öbürü bu akşam oldu. Dün olanı Yeşilyurt-Kelkit’te (4,3), bu akşamki ise Cemalli-Kelkit’te oldu (4,0). Her iki deprem de Kuzey Anadolu Fayından Yeşilyurt - Olur arasında uzanan Dumanlı Fay Zonu içerisinde. Depremler küçük ama Erzincan - Bingöl arasında deprem beklediğimiz Yedisu Fayına belirli ölçüde stres yükleyebilir, sevgiyle."

Yedisu Fayı nerede, en son ne zaman kırıldı?

Yedisu Fayı Kuzey Anadolu Fayı’nın (KAF) doğu kesiminde, Erzincan Havzasının doğusu ile Bingöl iline bağlı Yedisu ilçesi arasında yer alır. 20.yy’da iki bölge dışında KAF’nın hemen hemen tümü büyük depremler üreterek kırılmıştır. Kırılmayan iki kesimden biri Marmara, diğeri ise Yedisu sismik boşluğu olarak bilinir. Yedisu sismik boşluğu K70B konumlu ve yaklaşık 75 km uzunluktadır. Erzincan havzasının doğusundaki Üzümlü ilçesi güneyi ile Yedisu ilçesi (Bingöl) arasında oldukça engebeli bir morfolojiyi kesen Yedisu Fayı, çizgisel şevler, ötelenmiş dereler vb morfolojik unsurlar ile kendisini belli eder. Gerek tarihsel kaynaklar gerekse paleosismik çalışmalar Yedisu Fayı’nın son olarak 1784 yılında kırıldığını ve son depremin üzerinden günümüze kadar 230 yıl geçtiğini göstermektedir.