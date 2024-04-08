Güncel benzin ve motorin (mazot) fiyatları (8 Nisan akaryakıt fiyatları)

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Peki nugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 8 Nisan 2024 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar? güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte ayrıntılar...

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

* İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 43,40 TL

* İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42,02 TL

* İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,02 TL

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

* İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 43,49 TL

* İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42,09 TL

* İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22,49 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

* Ankara'da benzin litre fiyatı: 44,33 TL

* Ankara'da motorin litre fiyatı: 42,94 TL

* Ankara'da LPG litre fiyatı: 22,46 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

* İzmir'de benzin litre fiyatı: 44,54 TL

* İzmir'de motorin litre fiyatı: 43,16 TL

* İzmir'de LPG litre fiyatı: 22,08 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.