Güneş enerjisi şirketleri şebekeden bağımsız paket sistemler kuracak

ANKARA (EKONOMİ)

Güneş enerjisi şirketleri, çok yoğun elektrik gücü gerektirmeyen konteyner, çadır gibi birimleri aydınlatma, ısıtma, telefon şarjı gibi ihtiyaçları karşılayacak paket enerji sistemleri kurmak için harekete geçti. Sektör dernekleri, Günder, GENSED ve GÜYAD başlattığı kampanya çerçevesinde, çeşitli paket sistemleri bölgeye göndermeye başladı. Bunun dışında , 30kWh’lık paneller de yetkililere teslim edildi.

Enerji Yatırımcıları Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, deprem bölgesinde elektrik şebekesi onarımına katkı verildiği, arama-kurtarma çalışmalarına katılındığı, ihtiyaç listesine göre de yardım organizasyonları gerçekleştirildiği kaydedildi. İş makinesi sahibi olan sektör şirketleri de makinelerini bölgeye sevk etti. Hatay’da 1200 kişilik sıcak yemek verildiği, konteynerlerin kurulduğu ve kısa süre içinde bu konteynerlerin Hatay valiliğine devredileceği duyuruldu.

Öte yandan, yapı market zinciri Bauhaus da 6 TIR yardım malzemesinin AFAD’a teslim edildiğini, Almanya merkezden jeneratör, ısıtıcı, ocak ve çadırdan oluşan yardımları getiren TIR’ların da hafta sonunda Türkiye’ye geleceği ve AFAD’a malzemelerin teslim edileceği duyuruldu.