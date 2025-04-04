Güvenlik nedeniyle sosyal medya engellenebilecek

MEHMET KAYA/ANKARA

Küresel çapta faaliyet gösteren ve Türkiye’de kullanıcısı 1 milyonun üzerinde olan sosyal medya şirketlerine, temsilci bulundurulması zorunluluğu geliştirilerek, Türkiye’de yetkilendirme alması yanında Türkiye’de şirket kurma mecburiyeti getiriliyor. 1 milyon kişi sayısı, halen yürürlükte olan yönetmelikte eşik değer olarak yer alıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, “Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği”nde değişiklik yapmaya yönelik hazırladığı yönetmelik taslağını görüşe açtı. Kurum tarafından yayımlanan yönetmelikte, sektörde “Over the Top” olarak adlandırılan, yönetmelikte ise “şebekeler üstü hizmet sağlayıcı” olarak tanımlanan, Facebook, X, WhatsApp, YouTube gibi internet tabanlı başka şebekelerin, bireylerin iş ve işlem yapmasına imkan veren firmaların faaliyetlerine yeni koşullar getiriliyor.

Taslağın 3. maddesi ile mevcut yönetmeliğin 19. maddesine yeni bir fıkra eklenmesi öngörülüyor. Buna göre, Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğuna ilave olarak, Türkiye’de şebekeler üstü hizmet sunumu için şebekeler üstü hizmet sağlayıcılar, Türkiye’de bir anonim ya da limited şirket kuracak ve bu şirket yetkilendirme alarak faaliyet gösterebilecekler. Yetkilendirme BTK tarafından yapılacak. Taslak ile getirilen yeni şart ve yükümlülüklere uygun yetkilendirmeler 1 Ocak 2026’dan itibaren başlayacak. Yurt dışında yerleşik bir şirketse paylarının tamamı bu şirkete ait olacak. Bu şirketlere bildirimler, internet sitelerindeki bilgilerden sağlanan e-posta adresleri ya da diğer iletişim araçlarından yapılabilecek.

Faaliyetlere ilişkin yeni şartlar eklendi

Yönetmelik taslağında faaliyetlere ilişkin yeni şartlar eklendi. Bunlar arasında, Türkiye’de mevcut ve taslak yönetmelikte öngörülen şartları yerine getirmiş olsun olmasın sosyal medya platformlarına yönelik getirilen bir hüküm dikkat çekti. Taslağın 4. Maddesinde, mevcut yönetmeliğin 25. Maddesine eklenen eklenecek 3 numaralı fıkra ile erişimin engellenmesine ilişkin yeni bir yetki verildi. Taslak metin ile “Kurum, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu sağlığı ve benzeri kamu yararı gerekleri çerçevesinde, yetkilendirmeye tabi olup olmadığına bakılmaksızın şebekeler üstü hizmet sağlayıcıların ilgili uygulama veya internet sitesine erişimin doğrudan engellenmesine karar verebilir” yetkisi önerildi.

Milli güvenlik, tüketici koruma, rekabet vs. düzenlemelere tabi olacaklar

Şirketler yetkilendirme ücreti, evrensel hizmet katkı payı ödeyecekler ve ilgili mevzuattaki idari yaptırımlar dahil olmak üzere hak ve yükümlülüklere uyacaklar, hizmet sunumu engellenmesi, işletmenin askıya alınması, tüketicinin korunması, rekabetin tesisi ve korunması, şebeke ve bilgi güvenliği, kişisel verilerin korunması, birlikte çalışabilirlik, sektörel veriler ve güvenlik olaylarının BTK’ya raporlanması, kamu düzeni, milli güvenliğe ilişkin hususlarda Kanunla verilmiş görevleri yerine getirmek için BTK tarafından yapılabilecek ilave düzenlemelere tabi olacaklar.

■ Azami ceza 30 milyon TL

Yetkilendirmeyi almadan ya da mevzuata uygun hizmet sunmayanlara 1 milyon ile 30 milyon TL arasında idari para cezası verilebilecek. Altı ay içinde yetkilendirme almayanların bant genişliğinin yüzde 95’i engellenecek. Altı aylık sürenin sonundan itibaren üç ay içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin erişimi durdurulacak. Yetkilendirmeyle ilgili cezai hükümler çerçevesinde, belirli şartlar altında üç yıla kadar yetkilendirme verilmeyeceği de yönetmelikte yer aldı.