Habur Gümrük Kapısı'nda 345 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu gümrük kapısından Türkiye'ye girmek isteyen araçlar risk analizlerine tabi tutuldu. Gümrük muhafaza ekiplerince şüpheli görülenler ayrıntılı olarak incelendi.

Bu kapsamda, su yüklü bir tır x-ray taramasına yönlendirildi. Üzerindeki yükte şüpheli yoğunluk tespit edilen araç arama hangarına alındı.

Narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı detaylı aramaların ardından tırdaki eşyadan numuneler alındı, teste tabi tutulan numunelerde metamfetamin cinsi uyuşturucuya rastlandı. Toplam ağırlığı 345 kilogram, piyasa değeri 655 milyon lira olan söz konusu uyuşturucuya el konuldu.

Şüpheliler gözaltına alınırken, olaya ilişkin Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.