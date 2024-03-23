Hafta sonu (23-24 Mart) sınav takvimi! Bugün ne sınavı var? Bugün sınav mı var? 

Hafta sonu (23-24 Mart) ne sınavı var?

Bu hafta sonu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi iki günde (23-24 Mart) tamamlanacak olan AÖF sınavları 3 oturum halinde yapılacak.

2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı da (2024-YDS/1) ÖSYM tarafından 24 Mart 2024 tarihinde uygulanacak.

2024-YDS/1 sınavı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) 24 Mart'ta yapılacak.

Sınav saat 10.15'te başlayacak, 3 saat (180 dakika) sürecek.

AÖF vize sınav oturumları

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavı (23-24 Mart 2024) sınav bilgileri şu şekilde:

23 Mart 2024 Cumartesi saat: 09.30

23 Mart 2024 Cumartesi saat: 14.00

24 Mart 2024 Pazar saat: 15.00

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak ve 30’ar dakika sınav süresi verilecek.