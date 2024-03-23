Hafta sonu (23-24 Mart) sınav takvimi! Bugün ne sınavı var? Bugün sınav mı var?
Okul önlerindeki kalabalık nedeniyle sınav mı var, bugün ne sınavı var soruları araştırılmaya başlandı. Bu hafta sonu yapılacak sınavlar Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi vize sınavları ve ÖSYM tarafından 2024-YDS/1 sınavı yapılacak. Peki, bugün (23 Mart cumartesi) ne sınavı var? İşte Hafta sonu (23-24 Mart) sınav takvimi...
Hafta sonu (23-24 Mart) ne sınavı var?
Bu hafta sonu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi iki günde (23-24 Mart) tamamlanacak olan AÖF sınavları 3 oturum halinde yapılacak.
2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı da (2024-YDS/1) ÖSYM tarafından 24 Mart 2024 tarihinde uygulanacak.
2024-YDS/1 sınavı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) 24 Mart'ta yapılacak.
Sınav saat 10.15'te başlayacak, 3 saat (180 dakika) sürecek.
AÖF vize sınav oturumları
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavı (23-24 Mart 2024) sınav bilgileri şu şekilde:
23 Mart 2024 Cumartesi saat: 09.30
23 Mart 2024 Cumartesi saat: 14.00
24 Mart 2024 Pazar saat: 15.00
Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak ve 30’ar dakika sınav süresi verilecek.