Hakkari'deki deprem sonrası... Prof. Dr. Osman Bektaş bölgeyi uyardı: Artışın göstergesi

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Doğu Anadolu Bölgesi'ne yönelik deprem uzmanları uyarılarda bulunuyor.

Doğu Anadolu Fayı’na vurgu yapan uzmanlar, Adıyaman’la Hakkâri arası bütün yerleşim alanlarını uyararak dikkatli olunması gerektiğini ifade ediyor. Son olarak Hakkari'deki 4,4 büyüklüğünde depremin ardından Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, uyarılarda bulundu.

Bölgede stres artıyor uyarısı

Bektaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Arap Levhası'nın Doğu Kenarı boyunca İran'ın Zagros Dağ silsilesinde 1909'da başlayan ve kuzeybatıya doğru ilerleyen depremsellik Hakkari'de etkinliğini sürdürmektedir. M4,1'den hemen sonraki M4,5 depremi bölgedeki stres artışının bir göstergesidir" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür de Bitlis-Zagros bindirme kuşağına dikkat çekti. Görür, "Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde. Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra çok sıkıştı" ifadelerini kullandı.

Naci Görür daha önce de Hakkari için uyarılarda bulunmuştu. Görür, "Sadece Tunceli demiyorum, Adıyaman’la Hakkâri arası bütün yerleşim alanları için de dikkatli olunması gerektiğini söylüyorum" demişti.