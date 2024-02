Haluk Levent'ten yeni adaylık paylaşımı

Haluk Levent'in CHP'den adaylık tartışmalarıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Hatay’da Lütfü Savaş’ın yerine sanatçı Haluk Levent’in aday gösterileceği yönündeki iddialara “MYK ve PM’nin böyle bir gündemi olmadı” karşılığını verdi.

CHP SÖzcüsü Yücel Haluk Levent'in paylaşımını görmediğini belirterek, “Kurumsal düzeyde Sayın Haluk Levent’e ya da başka bir kişiye adaylık teklifi söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

Haluk Levent ise bu açıklamanın ardından sosyal medyadan yeni bir paylaşımda bulundu.

Kendisine yazılı bir teklif yapılmadığını belirten Levent şu açıklamayı yaptı:

"CHP sözcüsü Deniz Yücel “Haluk Levent ‘e kurumsal bir teklif yapmadık” demiş. Herkes arıyor beni. Haliyle açıklayayım. Evet bana yazılı bir teklif yapılmadı. Ben zaten yazılı bir resmi teklif geldi demedim. Sözlü yapıldı. Üst düzeyden yapıldı. 3 kez arandım. Konuştuk. Hatta “lütfen bu konuşmalar aramızda kalsın” dedim.

Sabah gazeteciler art arda arayıp soru sordular. Şaşkınlıkla “kimden duydunuz?” dedim. Hepsi de parti içinden duyduk dediler. Haberi yapan gazeteci @muratagirel Bence ona sorsunlar kimden duymuş diye. Keşke bu tartışmaların içinde hiç olmasaydım ama yapacak bir şey yok."

Haluk Levent kimdir?

26 Kasım 1968 tarihinde Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Yamaçlı Mahallesi'nde doğmuştur. Dokuz kardeşin sekizincisi olan Haluk Levent, ailesinin Nusayri olduğunu fakat Arap olmadıklarını ifade etmektedir. İlkokulu Sabancı İlköğretim Okulunda okudu. Adana Atatürk Lisesinden mezun oldu. Sonra sırasıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği, Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik bölümü ve Ankara Üniversitesi Muhasebe bölümünde kısa zamanlar öğrencilik yaptı. Üniversite giriş sınavlarını kazanıyordu ama eğitimini istikrarlı bir şekilde ilerletemiyordu. Bu durumda ailesinin maddi sıkıntıları da önemli bir rol oynuyordu. Sınavlarla geçen bu yıllar içinde ticaretle uğraşan Haluk Levent, başarısız bir ticaret adamı olarak Adana'dan ayrıldı ve kendini yollara verdi. İlk albümünün "Yollarda" adını alması da bu günlerdeki deneyimlerin sebebidir. Birçok şehirde dolaşıp şarkı söyledi. Kimi zaman hasta bir kız çocuğu için sokak sokak dolaşıp şarkı söyleyerek para toplamaya çalıştı. Bu çabaların bazılarında başarılı oldu.

1992 yılında İstanbul'a geldi. Ortaköy'de çeşitli barlarda çalıştı. Yıldıray Gürgen ile tanıştı. 1990'da başladığı albüm çalışmaları zahmetli ve yıldırıcı üç yılın ardından meyvesini verdi. Temmuz 1993'te Yollarda albümünü çıkarttı. Bu albüm aynı zamanda Anadolu rock müziğinin ortaya çıktığı 70'lerden sonra ikinci yükseliş döneminin ilk eserlerindendir. Aynı yıl Moğollar da 20 yıl aradan sonra yeni bir albüm çıkartmıştır. Yollarda hiç beklenmedik bir şekilde yaklaşık iki yüz binlik satış rakamına ulaştı. Bu, Türkiye müzik piyasasında açılan yeni bir kulvarın milyonları ardından sürükleyeceğine dair ilk işaret gibiydi.

İlk albümün ardından Ekim 1995'te Bir Gece Vakti bir milyona yaklaşan satış rakamı yakaladı. Yine 1996'nın hemen sonunda Arkadaş albümü piyasaya çıktı. Bu albümle sanatçı, Anadolu rock müziğin müzikal anlamda en başarılı örneklerinden birine imza atmıştır. Sanatçı Arkadaş albümü için "Bu albümle dünya standartlarını yakaladım" demektedir.

Ağustos 1997'de on yıl öncesine ait 3 milyon liralık karşılıksız çek nedeniyle tutuklandı ve cezaevine girdi. 9 ay 15 gün cezaevinde kaldı. Cezaevindeyken uzun saçlarını kesip Gülnar'a, yapılması düşünülen nükleer santral projesinin protesto gösterilerine yolladı. Cezaevine girmeden önce oluşturmuş olduğu kayıtlarla Mektup albümünü çıkarttı. Cezaevi yıllarında Kedi Köprüsü adlı ilk kitabını yazdı.

Cezaevinden çıktıktan sonra yeni albümünü hazırlamak için çok az bir vakti vardı. Çünkü 18 aylık askerlik görevi bekliyordu. Bu koşullar altında Eylül 1998'de Yine Ayrılık albümünü çıkarttı ve askere gitti. Askerdeyken Türkiye'nin daha önce hiç gitmemiş olduğu yerlerinde konserler verdi. Bütün Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da konserler verdi. 1999 depreminin ardından İzmit'te kurulan çadır kentlerde bizzat çalışıp çadırlar kurdu. Depremzedeler yararına konserler verdi.

Bununla beraber Serdar Öztop ve Akın Eldes gibi kaliteli müzisyenlerle çalışıp albümlerinin kalitesinin artmasını sağladı. Askerlik görevinin ardından sırasıyla Şubat 2001'de Kral Çıplak, Ekim 2002'de Bir Erkeğin Günlüğü, Eylül 2004'te Aç Pencereni, Nisan 2005'te Annemin Türküleri adlı albümlerini piyasaya sürdü. Ayrıca ikinci deneme kitabı olan Moritos'un Düşleri'ni yayımladı. Sanat yaşamının on beşinci yılına (2005) adım atan sanatçı, bu geçen on beş yıl boyunca yurt içinde ve yurt dışında yaklaşık on bin konsere çıktı. 15 yılda yaklaşık olarak beş bin gün olduğunu varsayarsak buradan Haluk Levent'in bu 15 yıl içinde her gün yaklaşık iki konser verdiği sonucunu çıkarabiliriz ve bir günde 11 saat konser verdi. Türkiye'de en çok konser veren sanatçıların başında gelen Haluk Levent, bu konserlerin çok önemli bir kısmından para almamış, konserin gelirini ihtiyacı olan hastalara vakfetmiştir. "Yardımsever Rock’çı" tanımının yakıştırılması bu sebeptendir.

Aynı zamanda çevre sorunlarına karşı duyarlılığıyla ön plana çıkan sanatçı, hemen hemen her albümünde çevre bilincini aşılama yolunda şarkılara yer verdi. Türkiye’nin değişik bölgelerinde çevreye zarar verdiği söylenen projeler aleyhine davalar açtı ve açılan davalara müdahil oldu. Mersin'in Kazanlı ilçesindeki Caretta Caretta kaplumbağalarının soyunun tükenmemesi için protesto gösterilerinde bulundu. Haluk Levent'in Ela adında bir kız çocuğu vardır.

Sanat yaşamına on beş albüm, on bin konser, iki kitap yüzlerce ödül, yardım konserleri, iki tane rekor konser (on iki saatlik), onlarca çevre davası sığdırdı. 2010'un son aylarında Hacivat Karagöz adlı albümünü çıkardı. Sanal âlemde izlenme rekorları kırdı ama kaset-CD satışlarında bu oran görülmedi. Şubat 2014'te Dostane isimli albümünü çıkardı. 2019 yılında Tam Bana Göre isimli albümünü çıkardı. 2021 yılında Vasiyet isimli albümü çıkardı. Haluk Levent bu albümde 2019 yılında kaybettiği annesi Sabriye Acil'in en sevdiği parçaları seslendirmiştir.

2010 yılında Ankara 5. İcra Mahkemesinin çıkardığı yakalama kararı gerekçesiyle gözaltına alınarak Kadıköy Adliyesi'ne getirildi, 600 bin TL icra borcunu ödeyemediği için tutuklandı. "Dolandırıcılık ve karşılıksız çek" suçlarından kesinleşmiş 3 aylık hapis cezası nedeniyle cezaevine gönderildi. Cezaevinde başını duvarlara vurarak kendisine zarar verdiği basın tarafından haber yapıldı. 8 yıl sonra beraat etti. Mahkeme, "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarından 16.5 yıla kadar hapsi istenen Haluk Levent'in beraatine karar verdi.

2023 Gaziantep-Kahramanmaraş depremleri sonrası depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Haluk Levent'in yaklaşık 2017'de "platform" adı altında faaliyete başlattığı ve ardından dernekleşen "AHBAP" adlı dernek, öğrencilere burs, medikal cihaz ve ilaç temini, çeşitli yardım, etkinlik, kan ve kök hücre kampanyası ve eğitim faaliyeti düzenlemektedir. Bunun yanında Ahbap toplumdaki her türlü soruna sürdürülebilir çözümler arayan bir iş birliği hareketi olarak tanımlanmaktadır.