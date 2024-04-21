Harvard Üniversitesi'nden ödül alan Türk Fizikçi Şükrü Furkan Öztürk kimdir?

Şükrü Furkan Öztürk, 1999 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü'nde başlayan Furkan Öztürk, lisans eğitimini de burada tamamlamıştır. Üniversite yıllarında, özellikle ultracold dipolar Bose-Einstein kondensatları üzerine teorik çalışmalar yaparak dikkat çekmiştir. Bu çalışmalar sırasında, Hartree-Fock Bogoliubov yöntemini kullanmıştır.

Öztürk, akademik kariyerine 2018 yılında Harvard Üniversitesi Fizik Bölümü'nde devam etme kararı almıştır. Burada doktora eğitimine başlayan Öztürk, deneysel atomik, moleküler ve optik fizik alanında yüksek lisans derecesi almıştır. Doktora çalışması sırasında, Erbium elementiyle yapılan kuantum gaz mikroskobu inşasına odaklanmıştır.

Şimdi ise Sasselov grubunun bir üyesi olan Furkan Öztürk, homokiralitenin kökenlerini ve önbiyotik dünyanın kimyasına ultraviyole ışığının etkilerini araştırmaktadır. Bu çalışmalar, Dünya'da yaşamın başlangıcına dair önemli ipuçları sunmaktadır.

Şükrü Furkan Öztürk’ün çalışmaları neler?

Homokiralite araştırmasında, Furkan, manyetik yüzeylerin chiral etkenler olarak rolünü incelemektedir, bu da chiral kaynaklı spin seçiciliği (CISS) etkisi olarak bilinen bir olgunun sonucudur. Son çalışmasında, bir RNA öncüsünün asimetrik kristallenmesi için manyetik yüzeyleri şablon olarak kullanarak, Furkan, önbiyotik koşullar altında RNA'da homokiraliteyi elde etmenin sağlam bir yolunu göstermiştir.