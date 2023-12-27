Hasta sayısı yüzde 9,9 arttı ama “özel”e giden yüzde 7,1 azaldı

Mehmet KAYA / ANKARA



Özel hastanelere başvuran hasta sayısındaki düşüş sürüyor. Salgının etkisini yitirmesiyle 2021 ve 2022’de sırasıyla 70,1 milyon ve 75,6 milyona ulaşan başvuru sayısı, 2023 Ocak-Ağustos döneminde bir önceki döneme göre yüzde 7,12 azaldı. Aynı dönemde toplam müracaat ise yüzde 9,95 arttı.

2019’da özel hastane başvuruları 78 milyon olmuştu. 2022’de başvuru sayısı 75,6 milyon oldu. Özel hastanelerin müracaat başına ortalama maliyetlerindeki yükseliş de sürüyor. 2010’da 2. basamak devlet hastanelerindeki ortalama maliyet, özel 2. basamak hastanelerin yüzde 61,2’si düzeyindeydi. Yıllar içinde bu oran sürekli düşerek, 2022 sonunda yüzde 38,8’e geriledi. 2023 Ağustos ayı sonu itibariyle de yüzde 36’ya düştü. Bir başka deyişle, özel hastanelerin genel sağlık sigortası kapsamındaki hizmetlerinin bedelleri kamu hastanelerine kıyasla daha hızlı arttı.

Üniversite hastanelerinin müracaat başına ortalama maliyetleri ise kamu 2. Basamak hastanelerine oranı ise yüzde 20-25 aralığında kaldı. 2010’da kamu hastanesindeki ortalama maliyet, üniversite hastanesindeki ortalama maliyetin yüzde 25,4’ü düzeyindeydi. Bu oran 2022 sonunda 20,5 olurken, 2023 Ağustos ayı itibariyle yüzde 20,6’sı olarak belirlendi.