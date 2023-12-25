Hastaneler Covid-19 pandemisindeki gibi dolup taştı: Uzmanlar sebepleri ve önlemleri sıraladı

Sağlık alanında uzman kişiler Covid-19 ve varyantlarının dışında influenza ve diğer mevsimsel virüslerin de etkisinin artırdığını söylüyor. BBC Türkçe'de yer alan habere göre bağışıklığı düşük ve grip aşısı olmayan insanlar risk altında. Sektörün omuzlarındaki yükün artışı yoğun bakım ünitelerindeki ihtiyacın karşılanamıyor.

"Sanki Covid-19 salgınının en yoğun günlerini yeniden yaşıyoruz" diyen Türk Tabibleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, Aile Sağlığı Merkezleri'nde her doktorun günde en az 100 hasta gördüğünü ifade ediyor.

Doktorlar, geçtiğimiz birkaç haftada mevsimsel gribin yanı sıra hem Covid-19'un yeni varyantlarının hem de RSV ve mikoplazma gibi farklı salgınların aynı anda yaşandığını aktarıyor. Artık Türkiye'deki devlet hastanelerinde Covid-19 testi yapılmaması, düzgün bir veriye ulaşmayı zorlaştırıyor.

Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, yapılan testlerin vaka sayısı dışında, aynı zamanda farklı enfeksiyonları birbirinden ayırt etmek ve riskli kişilere uygun tedavi uygulanması için hayati öneme sahip olduğunu aktarıyor.

Artış muhtemelen daha da yükselecek

Hekimler, halihazırda ciddi şekilde artan yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranının önümüzdeki 2-4 hafta boyunca, özellikle yakınlaşan yılbaşı nedeniyle gerçekleşecek toplu kutlamalarla birlikte daha da yükseleneceğini düşünüyor.

Önlemek için ne yapmalı?

Riskli grupların alması gereken tedbirlerin en başında grip aşısı bulunuyor. Doktorlar, mevsimsel grip aşısı için Mart ayına kadar süre zaman olduğunu ve mutlaka aşı olunması gerektiğini bildiriyor.

Mümkün oldukça gereksiz antibiyotik ve ilaç kullanımından kaçınma tavsiyesinde bulunan Şenol, "Covid ve diğer virüsler son hız gidiyor ama grip tırmanışına yeni başladı. Dolaysıyla aşılanmamış kişilerin aşılanmasını öneriyoruz" ifadelerini kullanıyor.

Hastaların sağlık kuruluşlarına gelirken maske takmaları gerektiğini söyleyen Kırımlı ise "Aşı tereddüdü sebebiyle grip aşılarını olamamış hastalarımız ne yazık ki ağır geçiriyorlar, hastaneye yatış ihtiyaçları oluyor" diyor.